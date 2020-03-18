【美國疫情】美國大學生放春假無懼疫情　迫爆海灘狂歡恐爆肺炎大災難

▲ 美國新冠肺炎確診人數超過6,500人，但大學生仍無懼疫情去海灘歡度春假。

新型冠狀病毒肺炎疫情全球大爆發，美國也成為重災區之一，確診人數已超過6,500人，過百人死亡。美國總統特朗普（Donald Trump）前日（16日）公布抗疫指引，要求國民勿出席超過10人聚會。不過，適逢春假的大學生懶理警告，一如往年迫爆海灘曬太陽暢泳，恐怕造成大災難！

每年3月，美國大學生會放一至兩周的春假（Spring Break），本應是停課好時機，但學生似乎不甘寂寞，無懼肺炎疫情一如往年湧到海灘度假。雖然東岸部份海灘因預防新冠肺炎而關閉，但學生仍轉往其他海灘聚集。

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有美國傳媒出動航拍直擊佛羅里達州的海灘情況，其中清水海灘（Clearwater Bay）及邁阿密一帶海灘均擠滿人群，全部無戴口罩，人群更舉行海上狂歡派對，令人震驚。

▲ 有傳媒出動航拍直擊佛羅里達州的海灘情況。（影片截圖）

大學生反駁︰分組玩是浪費時間

有大學生接受傳媒訪問時表明，不認同特朗普的「10人以上不聚集」指引。

我們是一大班人前來，要我們分組玩是浪費時間。

邁阿密海灘市長Dan Gelber強調，邁阿密海灘的春假已經結束，呼籲年輕人不要外出，要為家人及長輩設想，一旦染上肺炎，傳染予長輩有機會致命。

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▲ 大批遊客不戴口罩湧到海灘享受日光浴。（影片截圖）

特朗普︰不要出席10人以上聚會

美國上周宣佈進入緊急狀態，超市及商店爆發搶購潮，總統特朗普其後公布兩頁抗疫指引，包括生病人士、長者及長期病患者要安在家中，國民亦應避免出席10人以上的聚會及到餐廳用膳，改叫外賣或使用送餐服務，以及避免外遊等。

指引特別提到，抵抗力較強的年輕人或健康人士，亦不應冒險外出活動，以免影響其他人。

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責任編輯︰林綺玲