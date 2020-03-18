【齊心抗疫】84歲伯伯無奈盯著超市空貨架　窩心女生感心痛分享麵包呼籲︰關心長者

▲ 疫情下，全球各地的民眾搶購生活用品，可是行動不便的長者往往難以買到物資。

新冠肺炎全球大流行，各地民眾都出現恐慌性搶購生活用品及糧食，澳洲有一名女生近日到超市，看見一名老伯伯盯著空空如也的麵包貨架，令她非常心痛，此事令她有感而發，將相片在網絡分享，希望大家在疫情人多關顧老人家，而有關帖文在網絡瘋傳。

於3月16日，澳洲女DJ Helena Ellis在其Facebook專頁發帖文，附了1張她在店舖拍攝的相片，見一名老翁獨自在麵包架前，他拉著空的的籃子，而麵包架上只有零星的貨物，已被清空，伯伯的背影叫人感到心痛。在疫情下民眾需備糧而造成搶購，可是行動不便又或獨居的長者艱難地去應對。

伯伯搶購不到糧食

Helena撰文表示當天（16日）到超市雜貨店購物，看到一名估計最少有84歲的伯伯拿著空籃子看著空的麵包架，她看到此情此景心碎了！

我拿到了最後2包熱狗麵包，我將一包給了他，跟他說︰「至少還有麵包」，他對著我笑並感謝我，我覺得那是我可以為他做的事。

▲ 澳洲女生在超市遇上購買不到麵包的伯伯。（圖片︰Helena Ellis's facebook）

呼籲關心長者

充滿愛心的Helena分享帖文希望大家關心老人家，當遇上長者，不妨停下來問問他們有否需要的東西。在疫情下，老年人及抵抗力差者受病毒感染的風險高，加上長者行動不便，不如年輕人可以輕易及隨時外出。

見到老人，你可以停下來與他們分享你手推車中的東西，你第2天可以輕鬆地返回店主並再購買。老人家可能花了很長時間才到達商店，卻只找到空貨架。

齊心抗疫勿善小而不為

她有感在一個充滿瘋狂和混亂的時代，請不要忘記互相照顧，幫助有需要的人，主動關心老年鄰居朋友，甚至陌生的伯伯婆婆。不要被貪婪左右人性，勿因善小而不為。

有關帖文發布不到2天吸引了12萬名網民關注，超過9萬次分享。很多網民大讚好人好事，亦分享了類似的經歷，例如有網民在超市遇上婆婆拿不到貨架最頂層的意粉醬，幫手拿取，並留下聯絡電話著婆婆有任何需要可聯絡他，Helena有留言回覆大讚。

澳洲超市延長營業助長者

另外，據《CNN》報道，澳洲最大連鎖超市Woolworths表示由於近期顧客增加，導致社區中許多老年人和殘障人士買不到需要物品，超市提前1小時營業。另一澳洲連鎖超市Coles亦宣布，將開始清晨營業，服務更多有需要的人。

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責任編輯︰顏紫燕