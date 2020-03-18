疑妻有婚外情淋鏹水裝修工囚10年　創傷報告指事主事後不敢照鏡

▲ （經濟日報資料圖片）

59歲裝修工人懷疑妻子與客戶及的士司機有婚外情，於住所內向妻子淋潑通渠水，致妻子全身逾4成皮膚燒傷，傷口遍佈面部下半部、頸部及胸口等部位。裝修工人早前於高等法院承認有意圖而淋潑腐蝕性液體罪，今(18日)被判監8年。暫委法官判刑時指，被告案發時將樽裝通渠水上下搖動，顯示並非即興犯案，而是有意圖令事主身體嚴重受傷，事發後更沒有即時提供援手；創傷報告指事主事後不敢照鏡，感到一生被摧毀，身心須長期接受治療，考慮到被告認罪，判監8年。



涉案被告劉慶球早前承認1項有意圖而淋潑腐蝕性液體罪，控罪指被告於2018年10月15日，在筲箕灣寓所內向50歲郭姓妻子淋潑腐蝕性液體，即硫酸，而意圖使郭身體受嚴重傷害。



暫委法官判刑時引述事主創傷報告指，事主事發後經歷無數次手術，身心受盡痛楚，往後2至3個月均須依頼止痛藥及安眠藥入睡，並且害怕單獨留在房間，出院後於客廳睡覺，及後須由家人陪同才能於睡房睡覺，並須開啟房門。



報告又指，事主曾於公園哭泣，又以為有人以氣槍擬射她。事發前，事主個性隨和，惟自案發後她十分害怕照鏡，相信自己難以找到工作，自信心極低，認為一生已被摧毀。報告指事主有創傷後遺症，康復時間漫長及困難。



暫委法官指事主要求法庭輕判被告，相信並非出於原諒，只念及被告過往對子女及家庭貢獻。法官指根據案情，被告取過一樽通渠水後，上下搖動後才向事主淋潑，顯示被告並非即興犯事，而是有意圖令事主身體嚴重受傷，事發後即使事主感到痛楚而呼叫，被告亦未有施以援手，考慮到案情及所有因素後，以12年為判刑起點，被告認罪獲減刑期至8年。



案發時，被告與妻子及子女在家晚膳，妻子到房間內更衣，被告突然衝入房間與妻子對質，並抓著其頭部及將前額撞向牆，被告隨後再將妻子抱起到床尾位置，取出一樽通渠水潑向妻子。妻子感到痛楚及大叫，逃出房間後，女兒見狀帶她淋浴，兒子則報警。被告其後離開單位，並致電友人告知一切，友人勸誡自首，被告返家後被捕。警誡下，被告稱懷疑妻子與客戶及的士司機有染。

渠水。



記者：林育慧