【馬國鎖國】馬來西亞封國超市現搶購潮　港媽：不想大馬變成另一個意大利

▲ 移居馬來西亞港媽Coco目睹當地人在超市搶購物資及食糧，並指當在封國後仍很少人戴口罩。

新冠肺炎疫情蔓延至全球，世界各地陸續宣佈「封國」，而馬來西亞日前因確診個案急增，宣佈從3月18日期「封城鎖國」至本月31日，禁止所有外國遊客入境，亦禁止國民出國，剛從外地回國的馬來西亞人則需要自我隔離14日。馬來西亞總理宣佈封國後，當地人為了儲備糧食，紛紛到超市搶購糧食物資，有移居吉隆坡的香港媽媽Coco表示，「搶購最嚴重的是雞肉，我去了超市兩次都買不到一塊雞肉。」

馬來西亞確診個案急增，當地政府日前宣佈封國，禁止多人聚會包括宗教、運動、社會宗教場所及商場，關閉幼稚園、政府與私人學校及宗教學校等等，直至本月31日。

封國前馬來西亞沒有人戴口罩

去年移居馬來西亞吉隆坡的香港媽媽Coco表示，馬來西亞政府看見確診急增數字開始緊張，但當地人卻不太緊張，在封國前街上或商場內都沒有人戴口罩，

馬來西亞剛剛開始爆發，但這裡的人危機意識不高，今日封國商場內才有零星市民戴上口罩。

▲ Coco在去年透過MM2H移居到馬來西亞，為兩個女兒選擇芬蘭式國際學校。（受訪者提供）

Coco指，早前有香港朋友到馬來西亞外出同樣沒有戴口罩，「他們見街上都沒有人戴口罩，就脫掉口罩抖抖氣。」

不過，Coco向TOPick表示，馬來西亞朋友比較正面，

他們說千萬不要讓馬來西亞變成另一個意大利，大家都乖乖地留在家中防疫。

超市出現搶購潮

因疫情升溫加上封國，馬來西亞當地超市出現搶購潮，在超市排隊結帳的時間比較長，

有朋友在超市排隊至凌晨兩三點才能結帳，最少排個半至兩個小時。

Coco認為，雖然馬拉西亞人搶購食物，超市內的雞蛋、意粉、食油及廁紙等都被搶購一空，但也不及其他國家瘋狂，而搶購最激烈的食物就是雞肉，

聽聞街市早上8點半已經賣光所有雞肉，我昨天和今年早上都去過超級市場，但一塊雞肉都買不到，只買到一點豬肉，還是免治豬肉。

▲ Coco到當地超市購買糧食，目睹當地人搶購糧食，貨架上的食物、糧油、廁紙及肉類都被搶購一空。（受訪者提供）

不擔心糧食及口罩供應

然而，Coco表示，即使食物車，街市和街邊食物檔全部關閉，但超級市場及熟食市場及餐廳仍正常營業，而且很多外賣服務都照常，不擔心糧食不足的問題。

▲ Coco已買好近兩個星期的糧食，「不想買太多，留給其他有需要的人。」（受訪者提供）

至於口罩供應方面，Coco稱馬來西亞政府一早限制口罩的購買量，每位客人每天只可以買一至兩個口罩，亦禁止藥房就口罩加價。她早前已購買一些口罩以備不時之需。

學校轉為網上學習

Coco又指，自昨天政府宣佈封國起，學校慢慢安排小朋友回家，由今天起學生開始停止上學，「停課只是停止上學，大部分學校轉為網上學習，全部課程還是要跟著時間表上課。」但本來馬來西亞大部分學校在這個星期放假，停課至3月31日只影響他們一個星期的課程進度。

目前Coco會減少外出，勤用消毒用品清潔家居，在家長開空氣清新機，並在短時間內不打算回港。

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記者：梁節儀