【新冠肺炎】許樹昌：新強制檢疫措施可減來港人士的誘因　籲政府可考慮租用酒店作檢疫中心

▲ 許樹昌認為，現時所有外國及內地抵港人士需要接受強制檢疫14天的措施合適。（資料圖片）

新冠肺炎疫情擴散全球，中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，香港是國際城市，很多人都會來往香港經商，現時所有外國及內地抵港人士需要接受強制檢疫14天的措施合適，相信會減低來港人士的誘因。

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許樹昌今早（18日）在一個商台電台節目說，若本港出現多宗社區大爆發、並找不到感染源頭，證明圍堵政策已無用，需要暫停所有航空交通一段時間。他相信短期內會有大批留學生回港，因此建議觀察約3星期才可決定。

他又表示，不少留學生趁復活節假期由海外回港，可以留在家中房間自我隔離，出房時佩戴口罩；如果他們居所較細，同住人數較多，安排到酒店隔離是較好做法。他又建議，政府可以考慮租用酒店作檢疫中心。

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至於早前一隻17歲松鼠狗證實「低程度感染」，雖然早前已出院，但周一（16日）證實死亡。許樹昌表示，不清楚是否與病毒有關，據漁農署了解，該狗隻年紀大，長時間困在獸籠︳相信都會有所影響。

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他表示，過去該狗隻多次測試都呈「弱陽性」，但在血清測試未有發現有病毒抗體，原計劃再檢驗才可確定狗隻有否感染，惟現時因狗隻死亡，而狗主亦不願意驗屍，確定死因，所以無法再確定。

責任編輯：陳子謙