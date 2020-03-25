【視力危機】老年黃斑病變隱藏致盲風險　50歲以上視物彎曲變形屬高危

▲ 眼科專科醫生陳國祥指出，老年黃斑病變是一種常見黃斑區的視網膜病變，患者為50歲以上人士。

老年黃斑病變是一種常見黃斑區的視網膜病變，患者為50歲以上人士，雖有相關的藥物注射冶療，但一些患者因未能及時對治或病情嚴重，可在短時間內影響視力。

引致黃斑區病理成因有許多，包括創傷、感染、退化、血管性或發炎等，最常見為老年黃斑病變，這與年紀大有關，眼科專科醫生陳國祥指出，據外國研究數字，10個長者中可能有一個受此影響，年齡愈大，病發率愈高。

老年黃斑病變可區分為「有脈絡膜血管增生」（濕性）和「沒有脈絡膜血管增生」（乾性）兩大類，乾濕患者比例約為：9：1。乾性是黃斑區裏的細胞退化，濕性則有不正常的血管增生，兩者皆會影響視力，濕性的黃斑點下不正常血管破裂並滲漏，可令患者視力在數天內急速下降。

▲ 老年黃斑病變早期病徵包括中央視力變差及色覺能力減低等，至中期更有景物變形及直綫變曲。（Getty Images）

50歲以上致盲首位

推算100個人中有10人有黃斑病變，每10個乾性老年黃斑病變患者，便有一個可能惡化為濕性老年黃斑病變。在香港，老年黃班病變是50歲以上致盲的其中一樣主因。

陳醫生說，黃斑區是中央視力位置，若屬輕微的乾性黃斑病變，患者可完全不察覺，再進一步的退化性乾性，病人會感到少許視力模糊。至於濕性並已有血管滲漏，可在短時間內視力下降、視物中央區影像扭曲。

治療方案要及時

若只屬退化性的乾性黃斑病變，現今仍無藥可用。到濕性滲漏階段而血管已結疤，已是晚期也是無計可施。如患者的濕性滲漏尚屬短時間，而從OCT看到有滲漏及水腫，最常用是在玻璃體腔內注射血管內皮生長因子抑制劑（Anti-VEGF），眼科醫生透過微細針筒直接於患者的眼球注入Anti-VEGF藥物，藥物滲透至視網膜下的血管，於血管滲漏位置直接發揮作用。

這是目前常用的治療黃斑水腫的方法，若效果不理想或病情適合可能會另加光動力療法，藉以令血管收乾。

他坦言，注射藥物改善程度難一概而論，可肯定的是，病情愈早期效果會一般較好。如病徵已出現幾日已求醫，與幾個月才看醫生，情況已截然不同。也要視乎滲漏範圍多大，如滲漏範圍頗大，注射藥物的效果可能未必理想。藥物只是控制不會差下去，部分病人只是控制病情，而視力未必有很大改善。

▲ 以阿姆斯勒方格表可作初步自我眼睛檢查，不正常的方格看出來會彎曲變形。（被訪者提供）

雖然黃斑病變未能逆轉，但血管滲漏輕微，藥物能收乾滲漏減少黃斑區結疤，也是一個減慢的方法，有研究顯示，接受適當的血管內皮生長因子抑制劑注射治療的病人，大部分視力轉趨穩定，近三分一的病人的視力更出現明顯改善。

曾有患者雙眼都已有黃斑病變，醫生指囑他要注射Anti-VEGF沒有理會，突然有天一隻眼情況惡化，經檢查後，發現黃斑區已出血，視物只看到影子，經注射3針藥物後，血液散去重拾視力，病人十分開心。陳醫生表示，不是每個病人都有如此好效果，有些打完3針都可以只可以部分控制病情，所以療效屬因人而異。

視力有異立即延醫治理

由於黃斑病變主因與年歲增長有關，這因素無法改變，陳醫生表示，有說吸煙、血壓高都是相關肇因，盡早戒煙及控制高血壓確有好處。「但相對年紀上的影響，這兩方面都相對較低。現時坊間有針對黃斑問題的特別維化命AREDS 2，如已有一隻眼睛出現有黃斑病變的，按文獻研究，服用AREDS 2可考慮作保護視力較好的另一隻眼。

記者：周美好