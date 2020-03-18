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【開心速遞】風少現身初戀Cafe　陳浚霆回歸《愛‧回家》劇組做三太兒子

娛樂 13:32 2020/03/18

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

「風少」陳浚霆回歸《愛‧回家之開心速遞》。

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》播出至今已逾800集，劇內不少演員角色都有更替，如在劇集開首時，熊家除一家人外，還有以「鬼魂」身分出現的龍璟風風少（陳浚霆飾）。但由於陳浚霆2017年已約滿TVB，故自130集起便在《開心速遞》中消失。

陳浚霆與豹哥慶生。（Instagram圖片）

昨日，水水呂慧儀在Instagram貼出熊家人與阿叔單立文慶祝生日的照片及影片。有眼利的網民就發現風少都在其中，更出現在威龍集團的初戀Café，似是已回歸《開心速遞》劇組，低調復工。

風少是早期《開心速遞》中的重要角色，因為在車禍中喪生，鬼魂寄居在熊家，才與熊家眾人非常熟稔。不過，當時陳浚霆與TVB約滿，風少便在劇中消失。

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（《愛‧回家之開心速遞》截圖）

風少自130集起便已消息，在205集中交代他其實在車禍中未死，只是靈魂走失，而醒來後的他更忘記了熊家眾人，被大龍生送到外國醫治。

現時，陳浚霆在拍攝中出現，有傳他將做三太的兒子，或是另以新角色登場都仍有待揭曉。

《開心速遞》的監製林建祥回覆傳媒查詢時表示，角色仍在研究中，應該會不像人但又不是鬼，非常神秘。

雖然陳浚霪已離開劇組多年，但不時仍出席聚會。（Instagram圖片）

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陳浚霆2014年參加《超級巨聲4》雖落選，但仍加入藝員訓練班，畢業後便正式出道。入行短短3年，他在不同劇集中多是跑龍套的角色，只有《開心速遞》的風少最為觀眾熟悉。

陳浚霆在公司的演出機會不多，所以他想趁後生外出闖闖，證明自己的實力，便決定離開TVB。至今年3月，他決定重返無綫。

撰文 : TOPick 柴犬出動

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