【疫情減壓】康泰旅行社出新招救亡　推本地外島一天遊團費最平$99【內附詳情】

▲ 康泰旅行社推出新招救亡，轉攻主打「香港風格」的特色1天遊旅行團及自遊行。（官網圖片）

新冠肺炎成為全球大流行，香港政府決定由即日起對所有海外國家或屬地，發出紅色外遊警示。疫情重創旅遊業，不能離開香港，有旅行社如康泰就轉攻主打香港風格的「抗疫鬆一鬆」特色1天遊旅行團及自遊行，團費最平99元起，希望以新招救亡。

▲ 自然美景1天遊包括有遊香港天空之鏡流水響，以及DIY鳥結糖工作坊。（官網圖片）

康泰旅行社早前宣布，因為新冠肺炎影響，會取消5月1日之前出發的所有出境旅行團，並轉推出一系列特色本地遊旅行團及自遊行，鼓勵行程被取消的客人考慮改變計劃遊覽香港，體驗這個熟悉又陌生的地方。

▲ 外島遊有3款行程，包括有「大嶼山天壇大佛、大澳1日遊」。（官網圖片）

推出的本地遊及自遊行，主要是1天遊，分為3大類，包括外島、自然美景及親子遊，亦有3款自遊行套票選擇，全部路綫經過康泰管理層及員工實地考察過。

外島遊有3款行程，包括「荔枝窩、吉澳、鴨洲1日遊」、「大嶼山天壇大佛、大澳1日遊」及「香港黃石碼頭、塔門1日遊」，最平129元起，只在星期三、六、日及公眾假期出發。

▲ 自然美景1天遊的「香港小夏威夷徑、鯉魚門天后廟、山頂1日遊」，團費只需$99起。（官網圖片）

自然美景遊同樣有3款行程，包括「香港小夏威夷徑、鯉魚門天后廟、山頂1日遊」、「香港天空之鏡流水響1日遊及DIY鳥結糖工作坊」及「大欖千島湖、元朗大棠有機生態園3小時任燒任食自助燒烤」，最平99起。

▲ 親子1日遊包括有遊元朗錦田草泥馬有機菠蘿園，以及大尾篤任燒任食3小時。（官網圖片）

親子遊就有「元朗錦田草泥馬有機菠蘿園1日遊及大尾篤任燒任食3小時 」，以及「香港小白兔農莊園1日遊及BBQ燒烤」，網頁亦列明每組家庭會安排獨立膳食，絕不搭爐。

▲ 自遊行套票有JK Club大嶼山貝澳露營車Glamping的1晚住宿。（官網圖片）

而自遊行套票就有「東龍島、鯉魚門1天自遊行」，包三家村碼頭至東龍島往返船票及鯉魚門海天宴會廳或樂天歡樂海鮮酒家晚餐，以及「JK Club 大嶼山貝澳露營車Glamping 1晚住宿」，嘉湖海逸酒店、悅品天秀酒店及悅品度假酒店住宿套票，由290元起。

為了加強防疫措施，令顧客玩得更放心，康泰旅行社指推出的本地旅行團全部會跟足「8大出遊保證」，包括︰

1. 保證只限香港人參加

2. 保證領隊兼導遊為香港人，14天內未曾到訪疫情地區

3. 保證為每位客人提供1個口罩及必須在車或船上戴上

4. 保證登車或船前為客人量度體溫

5. 保證安排60座旅遊巴，只坐40人

6. 保證客人登上旅遊巴前，車已全面消毒

7. 保證提供每位客人最高10萬元平安保險及3000元醫療平安保險

8. 保證出發前5天無條件退款

記者︰黃依情