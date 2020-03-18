【英國疫情】張堅庭女兒從英國急回港避疫　華人在當地受到歧視【有片】

▲ 撲機票英國返港險錯過班機，張堅庭女兒分享被歧視經歷。

新冠肺炎疫情於英國爆發，不少港人撲機票希望能夠返回香港避「炎」。近年轉職為YouTuber的導演張堅庭與太太楊諾思育有三名子女，二女張一諾（Jasmine）於英國讀大學。不過因為當地疫情嚴重，所以女兒決定回香港。

張堅庭透露，女兒於上周向他表示，回港是其最後的考慮，但見疫情漸發嚴重，於是立即上網訂機票催促女兒返港。愛女幾經辛苦買得機票返港，現於家中進行自我隔離，並接受爸爸的YouTube頻道訪問，憶述返港經過及在倫敦當地遇到的歧視情況。

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▲ 張堅庭與太太育有兩子一女。（Facebook圖片）

隔離中心環境惡劣

Jasmine坦言：「我一生人未試過咁難買飛。」她與哥哥張高銘（Justin）分頭在網上買機票返港，本來看到有機位，但正在輸入個人資料時卻被指太慢，機位已迅速被其他人買去。

最後張堅庭在香港為女兒購票，成功買到翌日上午11時多的航班，經越南胡志明市轉機返港。趕飛機的過程亦非常驚險，Jasmine差點因為錯失火車、記錯航空公司、跑錯航廈而錯過登機時間，張堅庭更笑指收到女兒的電話時，聽到對方欲哭的聲線。

張堅庭指本來想為女兒購入從新加坡轉機的航班，但由於當地已經立例，入境旅客需隔離14日，故他改購轉飛胡志明市的機票。

而Jasmine表示航班由胡志明市的機場改停越南當地另一個機場，還遇上幾位曾到訪當地隔離中心的英國人，對方描述指隔離中心環境惡劣，感覺有如監獄，很多曱甴很骯髒。

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斥英國處理疫情非常差

講到班機上的情況，Jasmine見至少九成乘客均有戴上口罩並做足防疫措施，更笑指鄰座乘客有點誇張，穿載滑雪用的眼罩、手套及頭盔等裝束，笑謂：「我好好奇他們怎樣進食。」Jasmine指自己因為太肚餓，在航班上有脫下口罩進食。

張堅庭問到女兒對英國處理疫情的意見，Jasmine直言：「現在英國政府處理得非常差，他們的方法及政策不是想防止病毒擴散。我的建議是有機會當然要走，畢竟香港的確安全許多，但都要小心，因為搭飛機都有機會中招，而且返港後都要隔離。」

於周一抵港的Jasmine雖然比政府規定要作自行隔離的日子早到達，但她為了家人的安全決定在家中進行14日隔離。

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▲ Jasmine現時身於香港寓所進行維期14日的自我隔離。（Facebook圖片）

Jasmine在片末分享到身於倫敦時，遇到的歧視情況：「有一次最明顯，我從家中步行往超市，迎面兩個青少年，其中一人對友人說『我不想冒任何風險』，然後刻意走到街道的遠處避開我，當下我太驚訝不懂反應。」

她表示，在當地乘搭公共交通工具時，亦會有乘客向她投報目光：「感覺自己是個『walking virus』（行走中的病毒），的確好難受。」