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【新冠肺炎】陳肇始：正研究酒店檢疫風險　至今逾千萬個口罩送抵本港

社會 13:23 2020/03/18

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

食衞局局長陳肇始出席立法會會議。（陳永康攝）

立法會大會今日（18日）復會，食物及衞生局局長陳肇始回應議員質詢時表示，當局正研究安排外地來港人士到酒店檢疫的風險，包括考慮向機組人員或貨運人員檢疫。鑑於近期大量留學生返港，政府會擴大病毒檢測範圍，衛生署正制訂細節。

本港口罩持續供不應求，陳肇始透露，政府至今接洽逾30個國家或地區以及600個供應商，駐海外香港經濟貿易辦事處亦積極提供協助訂購口罩，目前已有超過1000萬個口罩送達本港，其餘訂購口罩將陸續運到。

陳肇始表示，政府訂購口罩難度好高，因為口罩需求激增。雖然政府已落單訂購口罩，但隨著不同國家實施口罩出口禁令，而被迫取消部分訂單。

陳肇始指，根據物流署資料，政府自1月初以來，一直多管齊下直接採購口罩，不經任何招標程序，只要供應商提供物品符合規格及市價，政府便會直接購買，不存在價低者得。

陳肇始提到，政府預計未來一段時間，口罩供應依然緊絀，粗略估計存貨足夠讓政府部門使用兩個月，優先照顧醫護人員需要，物流署口罩會優先供應參與檢疫工作人員。

截止3月16日，陳肇始指，157名確診新冠肺炎患者中，12人曾到武漢市，當中1人死亡，10人康復出院，1人仍留醫治療。

記者：莫稼浩

疫情 食物及衞生局 立法會 陳肇始 新冠肺炎 武漢肺炎

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