【食不安心】將軍澳街市買豬肉驚現肉瘤　食安中心：腫瘤可致豬肉內藏白色液體

▲ 有市民近日分享，在將軍澳厚德商場街市買豬肉，發現肉上有類似肉瘤的物體。

有市民近日在網上分享，在將軍澳厚德商場街市買豬肉，回家處理時，發現豬肉上有類似肉瘤的物體，事後已把豬肉退回肉檔，獲退回150元。以往亦屢有市民在豬肉中發現灰白色異物，食安中心表示，豬肉內藏白色液體成因眾多，有機會是膿腫引起，建議切去和不要食用受影響部位。

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食物安全中心曾在Facebook解釋，豬肉內藏白色液體有多種原因，例如膿腫、又或在注射或疫苗接種後，都可能令豬肉內藏白色液體。確切成因，需組織病理學進一步檢查，但為審慎起見，食安中心建議市民切去受影響的部位，不要食用。

食安中心又提醒市民，烹調豬肉的溫度最少需達攝氏75度，必須徹底煮熟方可食用。另中心補充，本港有既定機制確保豬肉安全，進入屠房的豬隻都要進行宰前檢驗，而宰後豬隻的屠體和内臟亦需經檢驗，合格才可供人食用。至於外地輸入的冷凍或冰鮮豬肉，一定要附有衞生證明才會獲批進口，進入本港後亦須要經過檢驗。

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對於豬肉內藏白色液體的現象，香港生豬肉食業職工會理事長陳展明，亦曾受訪指出，情況普遍，並非豬肉含膿，而是打針的殘餘物：

豬肉營養不足，就會被打維他命、蛋白質、胺基酸針，一旦豬隻未完全吸收注射的藥物，就會形成類似含膿的情況。

他又稱，豬隻一般打針部位如頸、背脊，較常出現類似狀況，雖然白色液體並非有害物質，但一般不會食用。

責任編輯：羅嘉欣