【武漢包機】廣華醫院婦產科醫生自願參與接載孕婦 難忘準備隨時機上接生
新冠肺炎疫情肆虐，湖北省封城至今將近2個月，仍有逾3,000名港人滯留。港府預料再派出包機接載滯留港人。事實上，在今月初已共派出4班包機接載469名滯留湖北港人返港。有份參與行動的公立醫院醫護表示，一心只為了幫助有需要的人士，並不會考慮其背景、身分，也沒有考慮疫症對自己所帶來的性命威脅。
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今次的行動屬跨部門接載行動，成員包括政制及內地事務局、入境事務處、衞生署和醫院管理局人員等。醫管局的境外緊急醫療隊曾於2004年至2015年間共出隊7次，協助滯留當地的港人返港，包括2004年南亞海嘯、2008年四川大地震、2010年菲律賓人質事件等，成員包括急症室醫生、護士及心理學家。
同一行動中有急症醫生表示最擔心缺藥物精神病人無法回港，詳情即看：http://bit.ly/33tOfYQ
而今次的行動醫管局共派出5名醫生及4名護士作醫療隊成員，大部分為急症室醫生及護士。由於機上有13名的孕婦，因此醫療隊中會有一名婦產科醫生。
廣華醫院婦產科副顧問醫生劉展豪是其中一位自願參與行動的醫生，每天在醫院都衝鋒陷陣，照顧不同身體狀況的孕婦，今次的挑戰他視為另一個考驗，負責照顧滯留湖北港人的孕婦，或者會出現很多未知的狀況及特殊醫療需要，但他收到邀請時已毫不考慮地參加，最重要是獲得家人及同事的支持：
今次並非常規的婦產科工作，即使她們滯留與否，說到底都是一個孕婦，而任何一個孕婦應要有接受醫療的機會，而作為前線的醫護人員，首先要著重於病人的需要。
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孕婦的醫療需要可以來得突然，萬一要立即分娩該如何處理？他指出，到武漢主要目的是篩選有即時醫療需要的孕婦，因機上並非一個合適解決產科問題的地方，因此會建議她們如有需要最好留在當地醫院接受治療；而行動前亦需作出充分準備，例如或會有緊急接生或產後併發症等情況出現，因此事前已準備產科止血藥物、不透水的拉鏈袋等物資。
他特別提到有部分孕婦或有嘔吐的情況，已特別預備掛頸用的索膠嘔吐袋，讓她們有需要時可以使用，以免嘔吐物飛濺，增加其他人受感染風險；更特別為孕婦安排坐在機上較寬鬆的座位，以及在機上尋找一個合適作生育的位置，並預先上機檢查可用的儀器，以備不時之需。
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由於武漢「封城」交通不便，而且也有滯留的孕婦因怕感染新冠肺炎，並沒有到醫院接受產檢，劉展豪指至今也難以忘記當時她們見到婦產科醫生的樣子：
她們見到有婦產科醫生，真是十分高興和感恩，不過我比她們更加高興，因為不論是早孕期還是晚孕期（約36周）的孕婦，她們的身體狀況都十分健康，真是鬆了一口氣！
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社會各界都十分關注今次的接載行動，不過也有人批評滯留孕婦未必是香港居民，劉展豪強調不會考慮對方的國籍或所說的語言，作為要迎接新生命的婦產科醫生，坦言只要對方有需要就一定會幫助：
不論你說的是什麼語言，持有什麼國家地區的身分證，她們始終都是孕婦，而自己作為醫生則一定會幫有需要的人士，不會考慮她到底是什麼人。
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至於過程中的艱辛地方，劉展豪指團隊的成員當日由凌晨4時起床準備出發，至完成整個行動後已是當晚的凌晨的2時左右，近乎24小時的工作時間，行動要急速且花體力。但為免增加感染風險，大部分成員更不敢在行動期間進食，也避免到洗手間，原因是不想浪費身上的保護衣物：
其實整個行動是非常的疲憊，但同時亦感到非常滿足，婦產科在今次疫症中並不是走在最前線的一個部門，但自己可以參加今次的行動可算是在抗疫方面出一分力。
他更笑言返港翌日後就回醫院工作，同事為他準備「神秘派對」，歡迎他安全歸來，更在牆上貼上幾張寫上「展豪同志歡迎歸來」的横額，至今想起仍覺窩心。