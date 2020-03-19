【武漢包機】廣華醫院婦產科醫生自願參與接載孕婦　難忘準備隨時機上接生

▲ 廣華醫院婦產科副顧問醫生劉展豪對滯留的孕婦的身體狀況健康感到開心。（黃建輝攝）

新冠肺炎疫情肆虐，湖北省封城至今將近2個月，仍有逾3,000名港人滯留。港府預料再派出包機接載滯留港人。事實上，在今月初已共派出4班包機接載469名滯留湖北港人返港。有份參與行動的公立醫院醫護表示，一心只為了幫助有需要的人士，並不會考慮其背景、身分，也沒有考慮疫症對自己所帶來的性命威脅。

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今次的行動屬跨部門接載行動，成員包括政制及內地事務局、入境事務處、衞生署和醫院管理局人員等。醫管局的境外緊急醫療隊曾於2004年至2015年間共出隊7次，協助滯留當地的港人返港，包括2004年南亞海嘯、2008年四川大地震、2010年菲律賓人質事件等，成員包括急症室醫生、護士及心理學家。

同一行動中有急症醫生表示最擔心缺藥物精神病人無法回港，詳情即看：http://bit.ly/33tOfYQ

而今次的行動醫管局共派出5名醫生及4名護士作醫療隊成員，大部分為急症室醫生及護士。由於機上有13名的孕婦，因此醫療隊中會有一名婦產科醫生。

廣華醫院婦產科副顧問醫生劉展豪是其中一位自願參與行動的醫生，每天在醫院都衝鋒陷陣，照顧不同身體狀況的孕婦，今次的挑戰他視為另一個考驗，負責照顧滯留湖北港人的孕婦，或者會出現很多未知的狀況及特殊醫療需要，但他收到邀請時已毫不考慮地參加，最重要是獲得家人及同事的支持：

今次並非常規的婦產科工作，即使她們滯留與否，說到底都是一個孕婦，而任何一個孕婦應要有接受醫療的機會，而作為前線的醫護人員，首先要著重於病人的需要。

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孕婦的醫療需要可以來得突然，萬一要立即分娩該如何處理？他指出，到武漢主要目的是篩選有即時醫療需要的孕婦，因機上並非一個合適解決產科問題的地方，因此會建議她們如有需要最好留在當地醫院接受治療；而行動前亦需作出充分準備，例如或會有緊急接生或產後併發症等情況出現，因此事前已準備產科止血藥物、不透水的拉鏈袋等物資。

他特別提到有部分孕婦或有嘔吐的情況，已特別預備掛頸用的索膠嘔吐袋，讓她們有需要時可以使用，以免嘔吐物飛濺，增加其他人受感染風險；更特別為孕婦安排坐在機上較寬鬆的座位，以及在機上尋找一個合適作生育的位置，並預先上機檢查可用的儀器，以備不時之需。



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由於武漢「封城」交通不便，而且也有滯留的孕婦因怕感染新冠肺炎，並沒有到醫院接受產檢，劉展豪指至今也難以忘記當時她們見到婦產科醫生的樣子：

她們見到有婦產科醫生，真是十分高興和感恩，不過我比她們更加高興，因為不論是早孕期還是晚孕期（約36周）的孕婦，她們的身體狀況都十分健康，真是鬆了一口氣！

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社會各界都十分關注今次的接載行動，不過也有人批評滯留孕婦未必是香港居民，劉展豪強調不會考慮對方的國籍或所說的語言，作為要迎接新生命的婦產科醫生，坦言只要對方有需要就一定會幫助：

不論你說的是什麼語言，持有什麼國家地區的身分證，她們始終都是孕婦，而自己作為醫生則一定會幫有需要的人士，不會考慮她到底是什麼人。

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至於過程中的艱辛地方，劉展豪指團隊的成員當日由凌晨4時起床準備出發，至完成整個行動後已是當晚的凌晨的2時左右，近乎24小時的工作時間，行動要急速且花體力。但為免增加感染風險，大部分成員更不敢在行動期間進食，也避免到洗手間，原因是不想浪費身上的保護衣物：

其實整個行動是非常的疲憊，但同時亦感到非常滿足，婦產科在今次疫症中並不是走在最前線的一個部門，但自己可以參加今次的行動可算是在抗疫方面出一分力。

他更笑言返港翌日後就回醫院工作，同事為他準備「神秘派對」，歡迎他安全歸來，更在牆上貼上幾張寫上「展豪同志歡迎歸來」的横額，至今想起仍覺窩心。

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記者：郭詩詩