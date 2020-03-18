【尋親的故事】嫁港泰新娘離婚與子女失散近30年　顛簸流離望尋找香港孩子解心結

▲ Joyce從泰國嫁到香港，與前夫性格不合離婚，沒想一張離婚書成了不能與孩子見面的懲罰。

親情，是血濃於水的感情，是與生俱來的情誼。居港泰國女子Joyce早年嫁來到香港，惟因與前夫性格不合離婚，為免將年幼子女拆散，她忍痛選擇與一對子女分開。自此之後，Joyce就再也不能輕易與子女見面。Joyce天生大情大性，即使廣東話不流利，但也不願留在家中，喜歡自力更生得來的成果。她不擔心自己的生計，不擔心自己的所有，但心裡一直只有一個願望，日盼夜盼只想與自己的孩子見面，讓他們知道，「媽媽一直都在」。

如果您是1990年4月22日出世的女孩，叫劉小紅（或曾經叫過小紅或小虹）和1991年8月15日出世的男孩發仔，請您花少少時間閱讀以下文章。

一位名為Anna的網民在社交媒體分享一篇名為《泰國女士尋找香港的孩子》的文章，她代友人Joyce發帖，希望尋找早已長大成人的孩子。

泰國成長 成年後嫁到香港

Anna向TOPick表示，Joyce在8歲時，媽媽隻身改嫁到香港，她一直在泰國成長。到她成年的時候，Joyce曾向媽媽表示，希望到香港見識，而媽媽為了二人能夠團聚，主動在香港為她找媒人。沒想到，她的前夫看中相片中亭亭玉立的22歲Joyce，在命運的推使下，Joyce嫁到香港與一位年約32歲的鶴佬人結婚。

誕下子女 因不能外出工作離婚

其後，Joyce懷上第一胎，在懷孕至6個月左右，胎兒不幸胎死腹中，她心痛得不得了。後來，Joyce再次懷孕，在臨盤前一刻，任職工廠妹的她還要工作，孩子出生了，是一個女孩，取名為劉小紅。Anna表示，由於Joyce不懂中文，是小紅還是小虹，她也說不清。而第三胎，Joyce終於誕下一名男丁。

25歲的Joyce在誕下兒子後便一直留在家中照顧孩子，不懂廣東話卻要教孩子講廣東話，在香港沒有朋友，又無法跟同鄉相處，更沒機會回泰國探親。Joyce想外出工作，或許文化不同，語言不通，性格不合，太多的誤會令二人走上離婚的不歸路，一簽下離婚書，二人便各走各路。

不忍心姐弟分開

Joyce表示，弟弟喜歡黏著姐姐，她不想姐弟兩人分開，就讓孩子留給前夫。Joyce自那一刻起，帶著不咸不淡的廣東話，開始了獨自工作養活自己的生活。但是，最讓Joyce意想不到的後果是，原來一張離婚書就是子女與自己就此分開的懲罰，從分開的那天起，她與兩個孩子就此斷絕所有來往。Anna說，「她自責自己沒有成為一個好媽媽，但她是有原因的。」

▲ Joyce只剩下子女幾張相片，想念他們時，就只能看看照片中的他們。（受訪者提供）

女兒一直以為已離世

Anna表示，Joyce曾因為太過想念孩子，偷偷打電話回家，3歲多的女兒接電話，Joyce聽見女兒的聲音興奮地問道，「你知道我是誰嗎？我是你的媽媽。」可是，卻換來女兒冷冰冰的一句「你不要說謊，我媽媽已經死了。」Joyce的心傷透了，但她確實難耐心頭的想念，跑到前夫的家門前，求見孩子一面。

一年的聖誕節，前夫終於答應讓Joyce在聖誕節帶著女兒外出遊玩，而那一次，就是Joyce最後一次看見女兒。

顛破流離過後 最想一家團聚

離婚後的Joyce，曾暫住在母親家中，四出尋找工作，漂泊過後，她終於找到坪洲落腳，「我很喜歡這裡，因為這裡很想家鄉。」一住就二十多年，Joyce現在雖有另一半，但不會再結婚，「我不會再婚，喜歡就一起，不喜歡就算，不應該被婚姻綁住。」

女兒下月即將30歲，Joyce最大的心結就是子女，無時無刻想見見子女，最想知道他們生活過得好嗎，「有哪個媽媽不疼自己的孩子? 」二十多年來，一直埋藏在心裡中結，只有她一個人承受，Anna說，

Joyce喜歡渾身大汗辛苦地工作，或許，每天用盡所有精力的勞碌，可以讓她心裡好過一點。

未來的事就交給未來的你們決定

Anna上周三看見Joyce，那天是她的生日，Anna除了說了一句「生日快樂」，還為代她執筆寫了一篇文章，尋找在香港的子女，希望Joyce的子女有一天能看見文章，以解她的相思之痛，「不管是誰，請你們不要恨。每個人都有自己的故事，縱使最近的人，也有最遠的距離。」

Anna又說，「子女已經成長，相隔多年再次接觸媽媽，可以說是摧毀，也可以說是豐富媽媽的形象，這一切都需要時間摸索。」她希望將決定交給孩子們，鼓勵他們在情況許可下，主動聯繫她。

而Joyce最想的說，

如果孩子想找我，一定會找到我，我一直在香港。

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記者：梁節儀