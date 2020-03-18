港府已物色8組棕地群發展建逾2萬公營房屋　今年第二季起展開可行性研究

▲ （經濟日報資料圖片）

政府向立法會提交的文件提及，已物色8組分別位於元朗、屯門及大埔各處涉及約36公頃的棕地群，相信適合發展公營房屋發展，並展開工程可行性研究，料合共可提供逾2萬個公營房屋單位。土木工程拓展署正籌備今年第二季起展開工程可行性研究，部分研究預計明年下半年內完成。

根據政府向立法會提交的文件顯示，8組棕地群分別位於元朗屏山北、十八鄉、大旗嶺、沙埔、屏山南、屯門泥圍、藍地北及大埔泰亨，共涉約36公頃棕地，而透過與其相鄰土地合併研究，建議研究土地面積共約63公頃，而個別選址建議研究面積由約2至18公頃不等。

文件稱，現階段期望在大約6年將「生地」變成「熟地」，即完成工程可行性研究、詳細設計、改劃、收地、清拆、土地除污及平整工程，以將土地交付房屋署興建公營房屋，並爭取將部分單位落成的時間，壓縮至由工程可行性研究起計大約10年內， 以增加短中期供應。

土木工程拓展署正籌備在今年第二季起展開工程可行性研究，部分研究預計明年下半年內完成。

政府補充，零散分布於選址內中心地點的構築物，日後或無可避免需遷拆，為公營房屋項目提供更合理布局及地盡其用發展；當局會按機制為受影響住戶和棕地作業者提供補償和安置安排。

政府表示，有關研究範圍內的私人土地將不符合政府即將推出的土地共享先導計劃參與資格，而地政總署暫時不會處理研究範圍內的私人土地業主提出的契約修訂，包括換地申請。

責任編輯：陳正怡