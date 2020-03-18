【新冠肺炎】一文睇清新冠病毒不同環境存活時間　塑膠表面最長可存活72小時

▲ 美國一項研究發現，於72小時後，仍可於塑膠表面檢出新冠病毒。

美國專家就新冠病毒及沙士病毒可存活時間研究，發現新冠病毒可於不銹鋼及塑膠表面存活長達48小時及72小時，即使半衰期亦達5至7小時，與沙士病毒相若；而於霧化程序下，新冠病毒及沙士病毒亦可存活約3小時，研究認為兩病毒存活時間相若，或因感染新冠肺炎後，上呼吸道病毒量較高，且可於無症狀下播毒，致兩者流行病學上出現差異。

美國國家過敏及傳染病研究所、疾控中心聯同當地兩所大學，於國際醫學期刊《新英倫醫學雜誌》發表研究，將新冠病毒及沙士病毒兩種病毒，分別處於5個環境下作實驗，包括霧化程序、塑膠、不銹鋼、銅及紙板表面，模擬家居及醫院環境，就不同時間點檢測帶病毒量及了解其病毒衰減程度。

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研究發現，兩種病毒均於不銹鋼及塑膠表面存活時間最長，當中研究人員於72小時後，仍可於塑膠表面檢出新冠病毒，縱病毒量持續下跌，惟半衰期中位數亦長逾6.8小時；與沙士病毒情況相若，沙士病毒於塑膠表面半衰期中位數，更長逾7.5小時。

至於不銹鋼表面，研究指新冠病毒可於不銹鋼表面存活長達48小時，半衰期中位數較於塑膠表面稍短，但亦近6小時；而沙士病毒於不銹鋼表面存活半衰期中位數則為4.16小時。

團隊同時利用噴射儀器噴出5微米或更小的液體顆粒，模擬霧化程序下了解兩病毒存活情況，結果亦顯示新冠病毒及沙士病毒存活時間相若，當中新冠病毒存活長達3小時，半衰期中位數則為1.09小時，而沙士病毒半衰期中位數則為1.18小時。

研究亦發現，新冠病毒於銅表面4小時後已未再可檢測到存活的病毒，同樣24小時後亦未能於紙板表面檢測到存活的新冠病毒；而沙士病毒則均於8小時後未再可於銅及紙板表面檢測到存活的病毒。

物料 病毒最長存活時間（小時） 塑膠 72 不銹鋼 48 紙板 <24 銅 <4 霧化程序 <3

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研究人員認為，新冠病毒及沙士病毒兩者存活時間相若，惟感染新冠肺炎後，上呼吸道病毒量較高，且可於無症狀下播毒，或屬兩者流行病學上出現差異的變數；是次研究亦印證，新冠病毒可存活數日或以上，因而透過霧化程序及接觸受污染的物件，可致醫院傳播及超級傳播情況。

記者：陳正怡