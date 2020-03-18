教大生要求港鐵交8.31閉路電視片段　高院裁定須交出太子荔枝角站片段

▲ 法官頒下書面判詞，裁定港鐵須交出相關片段。（資料圖片）

去年8.31晚上有防暴警察及速龍小隊進入港鐵太子站月台執法，其後封鎖太子站。聲稱被毆打的時任香港教育大學學生會會長梁耀霆去年9月入稟高等法院，要求港鐵披露當日至翌日凌晨時分太子及荔枝角站閉路電視紀錄，以作日後訴訟用。法官今(18日)頒下書面判詞，裁定港鐵須交出相關片段。



申請人梁耀霆，現為香港教育大學學生會幹事。答辯人香港鐵路有限公司。法官頒令港鐵須披露由2019年8月31日晚上10時40分至翌日9月1日凌晨1時半，位於港鐵太子站所有閉路電視片段，以及2019年9月1日凌晨1時25分至2點位於港鐵站荔枝角站所有閉路電視片段。

梁早前以第三者披露令要求港鐵提供閉路電視紀錄，並要求法庭頒下臨時命令禁制港鐵於正審前刪除或移除涉案片段。法官去年9月亦已頒下臨時命令，港鐵須於披露申請正審前妥善保存太子及荔枝角站涉事閉路電視紀錄。原定正審於3月9日進行，惟因疫情致法庭有限度運作，雙方同意以書面陳詞方式處理，法官並押後至今午頒下判詞。

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記者：林育慧