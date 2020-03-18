九龍塘又一城商場男子跳下自殺　疑感情問題不開心

▲ 又一城男子商場墮下死亡，警方以帳篷遮蓋屍體調查。（網上圖片）

九龍塘達之路又一城商場，今日（18日）下午近1時，一名年約40歲男子由商場L2層墮至LG2層中庭位置，保安員發現後報警，惜警員及救護員到場時，男子已證實死亡，毋須送院。

警方事後以帳篷暫時遮蓋屍體調查，據悉，死者跳下位置L2發現一對鞋、袋，及口罩，檢獲遺書；警方在檢查死者的手機時，發現男子臨死前曾向一名女子發出短訊，懷疑因感情問題不開尋死。警方正與短訊中女子聯絡。死者親友到場認屍後，警方安排仵工將死者遺體舁送殮房。

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資料來源：本報綜合各機構網頁資料

記者：廖傑堯