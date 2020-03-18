【新冠肺炎】摩洛哥封鎖領空禁止飛機升降　至少4個香港旅行團滯留盼港府派包機接載

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情全球擴散，北非國家摩洛哥日前封鎖領空，禁止民航機飛入境內，以防控新型肺炎疫情。香港旅行社東主協會稱，現時至少有4個香港旅行團於摩洛哥，涉約100人，冀港府派包機到摩洛哥接載港人回港；亦有立法會議員接獲57名滯留摩洛哥的港人求助，相信當地還有約150名港人。

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公民黨立法會議員譚文豪表示，接獲57名身處摩洛哥的港人求助，報稱原定航班被取消未能返港，又相信當地仍有約150名港人滯留；部分滯留港人曾致電香港入境處，惟處方只要求部分人提供個人資料，又建議他們再致電給中國駐當地的領事館，最終都未能提供任何協助。

譚文豪質疑，應該由入境處了解滯留當地港人情況，並應增加熱線，整理滯留不同國家的港人名單，掌握他們的情況和個人資料，再決定如何提供協助。

身兼香港旅行社東主協會會長的金怡假期主席葉慶寧亦稱，據了解現時有至少4個香港旅行團身處摩洛哥，涉及約100人，包括金怡假期亦有一團涉約20人正處於當地；惟摩洛哥機場已經封閉，飛機不能升降，周邊國家或地區亦陸續封城，要取道其他地區再返港亦不容易，旅行社會設法協助團友返港。

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他稱，業界有意向特區政府提出派包機，到摩洛哥著名旅遊城市卡薩布蘭卡接載港人回港；而除摩洛哥外，金怡假期亦有5至6個團正在瑞士和土耳其，希望能夠趕於明日凌晨前安排有關旅行團返港，避開14日的檢疫令，但目前未知是否成事。

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責任編輯：陳正怡