【新冠肺炎】疫情下如期舉辦婚宴　伴郎確診致全體賓客被隔離

▲ 台灣一名確診患者因病發前曾擔任一場婚宴的伴郎，導致所有的婚宴賓客事後均需接受隔離。

在新冠肺炎疫情肆虐下，可謂打亂不少準新人對婚禮的部署，儘管有不少新人決定延遲婚禮，但亦有部份新人堅持在疫情下給期舉行婚禮。台灣一名確診患者因病發前曾擔任一場婚宴的伴郎，導致所有的婚宴賓客事後均需接受隔離，其中一名出席婚宴的女碩士生更因此讓其碩士班的37名師生被停課及隔離。

綜合台媒報道，一名碩士班的女學生本月7日參加一場婚宴後，其後便收到當局的通知指婚宴伴郎被確診患上新冠肺炎，她因此需要接受隔離。由於她在婚宴後亦曾回校上課，因此校方亦已要求同班的37名師生停課並居家隔離14天。而所有曾經參與婚宴的賓客事後亦被當局通知需要隔離，當中涉及兩所大學的學生。

此外，台灣南部另有一名大學生早前因到德國拜訪教授，其後於返台後確診，成為台灣第75宗病例。雖然他返台後未有進入校園，但因為他曾經與兩名同學聚餐，而這兩名同學亦有回校上課，因此校內110名師生因此正接受自行隔離中。

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責任編輯:羅嘉欣