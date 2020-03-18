調查指近6成半家長因停課感困擾　惟逾半家長則指親子關係變好

▲ 香港家庭教育學院調查發現近5成半家長認為親子關係因停課而變好，有逾6成同意應取消暑假。（冼偉倫攝）

新冠肺炎疫情蔓延，有機構調查發現近5成半家長認為親子關係因停課而變好，有逾6成同意應取消暑假。機構建議，父母應多陪伴他們學習，日後復課亦應保持良好關係。

香港家庭教育學院於2月27日至3月10日期間，以電話訪問515名有子女就讀中小幼的家長，了解家長於停課期間的親子關係影響的看法。調查發現，有54.5%受訪者同意關係變好，其中外出工作的家長佔32％，惟有66.2%家長認為子女停課帶來困擾。

調查亦問及家長與子女玩樂的時間，發現46.2%受訪家長表示每天花2小時以内的時間與子女玩樂；分別是1至2小時（27.4％）及1小時內（15.1％）玩樂時間。調查亦問及與子女運動的時間，結果發現41.9%家長每天用1小時以内與子女做運動，而有23.9％家長是沒有花時間與子女運動。

另外，調查亦問及家長是否同意取消暑假，讓學生追回進度，結果顯示，68.6%受訪者同意應取消暑假，當中更有43.7%家長表示非常同意；46.4%受訪者指於停課期間沒有額外促進子女的學習。

香港家庭教育學院董事余榮輝先生認為，親子關係變好的原因有許多，可能是因多了見面的時間，「彼此增加了對對方的關心」，他指，家長應注重提升相處的質素，令到即使疫情過去也可維持良好關係透過一些共同完成的事，如一同玩桌上遊戲，種植及做手工等提升相處的質素。

余榮輝又指，學生現時停學多天，最影響學生的社交生活，因社交生活是網上教學無法取代的，至於是否取消暑假則認為有待專家處理，不過相信即使整個暑期取消用以補課亦無法完全追回正常上課日數。他稱，以往父母會幫子女報興趣班及補習社促進學業，但現時因應疫情受而暫停，建議父母應多陪伴他們學習。

記者：洪芷晴、胡靜嫻