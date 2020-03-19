【武漢包機】急症醫生為港人甘願冒險 最擔心缺藥物精神病人無法回港
醫管局境外緊急醫療隊早前聯同政制及內地事務局、入境事務處、衞生署等人員到武漢，接載滯留湖北港人。參與行動的急症室醫生蕭粵中形容行動是具有挑戰性，又對返港人士向對他表示感謝協助返港的說話感到十分感動，形容今次的任務是「值得去做的事」。
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於3月4日作為第2隊出發到武漢，協助滯留港人返港的律敦治及鄧肇堅醫院急症室顧問醫生蕭粵中，曾為四川大地震以及曼谷暴炸案一事待命作境外緊急醫療服務。被問到今次的行動與之前的有什麼不一樣？他表示，以往的急救任務大概知道受傷人士的傷勢及情況，但由於今次滯留武漢的港人或有染病風險，加上人數眾多，有部分人士未能清晰交代病史，因此有很多未知之數出現，是一個具挑戰性的行動。
具豐富的臨床急症經驗，每天都要面對不同的挑戰，蕭粵中直言明白今次的行動會有一定的風險，但本身沒有太多考慮，而且事前多做準備工作，揚言自己喜歡接受挑戰：
作為一個急症室醫生，我是很喜歡接受挑戰的，亦希望可以參與更多的支援工作，不要局限在急症室！
早前有廣華醫院婦產科醫生更自願參與接載武漢孕婦，詳情即看：http://bit.ly/2WoR5wQ
但原來要順利登機返港不是一件容易的事，除了要接受多次體溫檢測外，更要視乎個別的患者情況。瑪麗醫院急症室顧問醫生蔡振興於3月5日到武漢支援，他表示曾有一名有精神病紀錄的港人，已近2周沒有進食精神科藥物藥物，他的情緒十分興奮，而且動作很大，或會增加感染控制風險及傷害他人而被拒登機；但最後他在家人的協調及配合後，利用手機作分散注意力，沒有影響他人情況下順利登機返港。
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他更提到機上的座位分配亦有講究，蔡振興解釋，分隔座位可有助減低感染風險，飛機上分為3個區域，分別是冷、熱、溫暖區；冷區是商務客位，主要供給機上不需工作的政府人員乘坐；而被劃分為熱區的經濟客位則是給滯留的港人乘坐；而衞生署人員及醫管局同事則會坐兩者中間的溫暖區，以便照顧有需要的人士。他們更特別要求航空公司不要送餐，以免他們在除下口罩進食時增加染病風險。
蔡振興亦提到，在返港準備落機時已將近一整天沒有進食，他當時非常疲憊，惟看到分批落機的港人心情興奮，更有市民向他們說表示感謝，他感到非常窩心：
救傷扶危是醫護人員的天職，但在如此辛勞的時候，他們竟然向我說一聲謝謝，真的感到特別窩心。
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早前一名乘坐第4班包機由武漢回港的一名38歲女士確診新冠肺炎，同一班機的蔡振興表示，機上大部分人士都沒有病徵，因此最重要是做好個人感染控制：
無理由因為嗰個人可能有病而唔理佢！
他更笑言指，每個滯留的港人都覺得自己沒有染病，而且會覺得身邊的人都有病，因此很多人都會穿著得十分特別：
他們什麼古靈精怪的裝束都有，有些穿著垃圾袋，更有些怕鞋有病毒而用「膠袋笠鞋」。
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身經百戰的蕭粵中總結旅程時也坦言非常辛苦，準備時間不足一周，而且是即日來回，早出晚歸，但他提到曾遇到有一名有行動困難的長者向他們表示感謝及支持，當下很感動，亦忘記所有辛勞：
整個行動真的好辛苦，但真的好值得去做這些任務去幫助香港市民！
至於港府早前宣布最快在下周二（21日）安排第二批專機接載滯留在湖北的香港居民回港，蕭粵中更表示如有需要會再次到當地作接載行動。
記者：郭詩詩