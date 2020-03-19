【武漢包機】急症醫生為港人甘願冒險　最擔心缺藥物精神病人無法回港

▲ 瑪麗醫院急症室顧問醫生蔡振興對滯留湖北港人感謝醫護幫忙感到窩心。（黃建輝攝）

醫管局境外緊急醫療隊早前聯同政制及內地事務局、入境事務處、衞生署等人員到武漢，接載滯留湖北港人。參與行動的急症室醫生蕭粵中形容行動是具有挑戰性，又對返港人士向對他表示感謝協助返港的說話感到十分感動，形容今次的任務是「值得去做的事」。



【新冠肺炎】袁國勇聯同港大微生物學者撰文批評 中國人陋習劣根才是病毒之源

【新冠肺炎】一文睇清新冠病毒不同環境存活時間 塑膠表面最長可存活72小時

於3月4日作為第2隊出發到武漢，協助滯留港人返港的律敦治及鄧肇堅醫院急症室顧問醫生蕭粵中，曾為四川大地震以及曼谷暴炸案一事待命作境外緊急醫療服務。被問到今次的行動與之前的有什麼不一樣？他表示，以往的急救任務大概知道受傷人士的傷勢及情況，但由於今次滯留武漢的港人或有染病風險，加上人數眾多，有部分人士未能清晰交代病史，因此有很多未知之數出現，是一個具挑戰性的行動。

▲ 律敦治及鄧肇堅醫院急症室顧問醫生蕭粵中形容今次的任務是「值得去做的事」。（黃建輝攝）

具豐富的臨床急症經驗，每天都要面對不同的挑戰，蕭粵中直言明白今次的行動會有一定的風險，但本身沒有太多考慮，而且事前多做準備工作，揚言自己喜歡接受挑戰：

作為一個急症室醫生，我是很喜歡接受挑戰的，亦希望可以參與更多的支援工作，不要局限在急症室！

早前有廣華醫院婦產科醫生更自願參與接載武漢孕婦，詳情即看：http://bit.ly/2WoR5wQ

但原來要順利登機返港不是一件容易的事，除了要接受多次體溫檢測外，更要視乎個別的患者情況。瑪麗醫院急症室顧問醫生蔡振興於3月5日到武漢支援，他表示曾有一名有精神病紀錄的港人，已近2周沒有進食精神科藥物藥物，他的情緒十分興奮，而且動作很大，或會增加感染控制風險及傷害他人而被拒登機；但最後他在家人的協調及配合後，利用手機作分散注意力，沒有影響他人情況下順利登機返港。

【新冠肺炎】許樹昌：新強制檢疫措施可減來港人士的誘因 籲政府可考慮租用酒店作檢疫中心

【武漢肺炎防疫電子書】TOPick《新型冠狀病毒2020防疫手冊》電子書免費下載連結

他更提到機上的座位分配亦有講究，蔡振興解釋，分隔座位可有助減低感染風險，飛機上分為3個區域，分別是冷、熱、溫暖區；冷區是商務客位，主要供給機上不需工作的政府人員乘坐；而被劃分為熱區的經濟客位則是給滯留的港人乘坐；而衞生署人員及醫管局同事則會坐兩者中間的溫暖區，以便照顧有需要的人士。他們更特別要求航空公司不要送餐，以免他們在除下口罩進食時增加染病風險。

蔡振興亦提到，在返港準備落機時已將近一整天沒有進食，他當時非常疲憊，惟看到分批落機的港人心情興奮，更有市民向他們說表示感謝，他感到非常窩心：

救傷扶危是醫護人員的天職，但在如此辛勞的時候，他們竟然向我說一聲謝謝，真的感到特別窩心。

【武漢肺炎防疫電子書】TOPick《新型冠狀病毒2020防疫手冊》電子書免費下載連結



早前一名乘坐第4班包機由武漢回港的一名38歲女士確診新冠肺炎，同一班機的蔡振興表示，機上大部分人士都沒有病徵，因此最重要是做好個人感染控制：

無理由因為嗰個人可能有病而唔理佢！

他更笑言指，每個滯留的港人都覺得自己沒有染病，而且會覺得身邊的人都有病，因此很多人都會穿著得十分特別：

他們什麼古靈精怪的裝束都有，有些穿著垃圾袋，更有些怕鞋有病毒而用「膠袋笠鞋」。

【防疫電子書】免費下載TOPick《新冠肺炎兒童防疫指南》電子書

身經百戰的蕭粵中總結旅程時也坦言非常辛苦，準備時間不足一周，而且是即日來回，早出晚歸，但他提到曾遇到有一名有行動困難的長者向他們表示感謝及支持，當下很感動，亦忘記所有辛勞：

整個行動真的好辛苦，但真的好值得去做這些任務去幫助香港市民！

至於港府早前宣布最快在下周二（21日）安排第二批專機接載滯留在湖北的香港居民回港，蕭粵中更表示如有需要會再次到當地作接載行動。

記者：郭詩詩