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【新冠肺炎】本港新增14宗確診創單日紀錄　僅一宗無外遊

社會 16:57 2020/03/18

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

衞生防護中心今日下午公布最新疫情，截至中午12小時，共有14宗確診個案。（梁偉榮攝）

新冠肺炎疫情持續，本港亦出現第二波的感染病例，衞生防護中心今日（18日）下午公布最新疫情，確診14宗及8宗初步陽性個案。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，第169宗個案是一名30歲男士，長住上海，持香港身份證，曾於2月至3月期間去過德國，返港後居住北角香港維港凱悅尚萃酒店。3月16日病發前亦有參加聚會，亦曾向私家醫院求醫，現留醫律敦治醫院。

第170宗個案是一名36歲男士，曾在3月去過荷蘭和瑞士，3月14日發燒到東區醫院求醫；第171宗個案是一名27歲男士，3月去過倫敦，返港後3月15日晚曾到沙田萬怡酒店出席婚禮，3月17日發燒，於威爾斯親王醫院留醫。

第172宗是一名28歲運動員，在2月至3月期間去過法國、奧地利進行培訓，返港後一日，即3月15日有咳，居於火炭體院宿舍，看過私家醫生後轉介威爾斯親王醫院。

第173宗是一名55歲男士，曾在3月初參加美麗華的西歐團，包括荷蘭、德國、瑞士和法國，全團有30多人，3月14日返港後進行強制家居隔離，與太太一齊，3月17日發燒，在伊利沙伯醫院留醫。

第174宗個案是162宗的密切接觸者，31歲男士，曾在2月至3月去過瑞士，3月9日不舒服，私家醫生沒有為他化驗，因為162宗確診後再追蹤後確診，正於伊利沙伯醫院留醫，相信是162宗感染的源頭。

第175和176宗是一對情侶，二人均是29歲，2月至3月去過沖繩、曼谷、清邁，回港後有不適，聯合醫院為他們取深喉唾液樣本後確診；第177和178宗是一對夫婦，先生曾去過西班牙找太太，3月12日一起返港，3月16日有喉嚨痛，現於瑪麗醫院接受治療。

第179宗是一名63歲男士，3月與去過美國，返港後有不舒服，過關時有不適已即時送院；第180宗是38歲男士，太太在英國，3月去過英國，3月16日有不舒服，私家醫生為他抽取深喉唾液樣本後確診。第181宗個案是一名63歲女士，2至3月去過英國倫敦，返港後有不舒服，聯絡私家醫生，其深喉唾液樣本後呈陽性。

第182宗無外遊紀錄，是一名50歲女士，是加拿大國際學校的文員，潛伏期多去中環蘭桂坊聚會，不排除緊密接觸者是確診個案。

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記者：陳子謙

新冠肺炎 武漢肺炎 衞生防護中心 疫情 傳染病

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