【同心抗疫】90後善心店東社區派口罩　堅持不裁員盼齊齊捱過疫情

▲ 小店東主Gordon表示，向長者及殘疾街坊派發口罩等防疫物資外，還堅持不裁員，希望與大家一起捱過難關。

新冠肺炎持續，卻突顯社區互助精神。長沙灣粉麵小店一興粉麵，是一家族經營的第三間分店，於上年7月才開舖，2月起在區內派發口罩。店東之一的90後Gordon，眼見區內較多老人家及殘疾人士，因而萌生派口罩的念頭。

Gordon指：「年輕人很多都有能力可以買到口罩，但老人家很多都不懂上網，我們有能力、有時間就盡一點綿力。」他在派發前1小時才公開宣佈派口罩，因不想老人家提前數小時排隊。

▲ 派口罩予區內街坊，主要是老人家前來索取。（相片：受訪者提供）

因沒有事先大肆宣揚，當日大約派了200個人，主要是區內老人家。他印象最深刻，是收到一些殘疾人士的訊息，說明不方便排隊的難處，但家中口罩只餘不足10個。於是他詢問對方地址，親自走到不同地點，將口罩放入信箱。

除了向街坊派發口罩，他也為員工預留了數百個口罩。「派口罩給員工是很重要的，如果他們無口罩，會影響他們的健康，其次是，客人見到也不想入來舖頭。」

▲ Gordon已為員工預留了口罩，讓員工安心上班。（攝影：湯炳強）

7月至今小店經歷大小風波，但他坦言反修例運動對其營業額影響不大，惟直至疫情來臨才重創，2月至今營業額已下跌了三分之一。

但Gordon堅持不裁員，只是每位員工減約10%工時：「現在你這樣炒人，他出去肯定搵唔到工。我問過全體員工，他們都同意這個做法，總好過有人失業。」

而老闆亦自減一半人工，店舖縮短營業時間，齊齊捱過疫情。

▲ Gordon與員工商量後，決定縮減員工工時而不裁員，因「總好過有人失業」。（攝影：湯炳強）

香港人，捱過。經過2個多月的抗疫，Gordon見到市民開始鬆懈，實在擔心：「香港這麼低的感染率，都是全靠香港人自我保護以及社區互助。現時抗疫只能靠自己，不要鬆懈。」

他又笑言，店裏仍有小量口罩可取，歡迎有需要的人前來無條件索取。

記者：陸明敏