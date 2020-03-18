【新冠肺炎】牛津大學3幅價值近1億古畫被盜　福布斯：疫情影響致保安脆弱

▲ 牛津大學3幅價值近1億古畫被盜。

英國牛津大學上週六（14日）爆嚴重失竊案，3幅古畫在晚上被盜，估計損失近億港元。福布斯有文章分析，是次失竊疑因應對新冠肺炎疫情，導致保安比平日減少有關。

被盜作品估價近1億港元

失竊畫廊位於牛津大學的基督堂學院（Christ Church College）。事發於當地時間晚上約11點，賊人闖入畫廊偷走3幅畫作時，觸發了警鐘，但警方到場後賊人已逃之夭夭。

三幅被盜的作品均來自16及17世界，分別為范戴克Anthony van Dyck《馬背上的士兵》、卡拉奇Annibale Carracci的《喝酒的男孩》及羅薩 Salvator Rosa的《岩石海岸，與研究計劃中的士兵》。

▲ 其中一幅被偷的畫作《馬背上的士兵》。（圖片來源：Christ Church College）

這三幅作品早於1765年，已屬於牛津大學的基督教堂學院（Christ Church College）。這所學院的西方古畫收藏聞名國際，除了以上的作品，還有其餘300多幅收藏品，當中包括達文西和拉斐爾的作品，暫時未知道為何犯人會選擇這3幅古畫。

由於作品成為博物館藏品後，不會再有「市場價格」，但外媒參考同類作品的售價，估計古畫價值達1,230萬美元，約9,550萬港元。目前畫廊將會關閉，直至另行通知。

懷疑因肺炎而減少保安

福布斯有文章分析，由於3幅畫作都太大，如果沒有交通工具接應，難以離開畫廊。他們認為賊人今次可能受惠於新冠肺炎疫情，全因英國目前疫情嚴重，公共服務都有所調整的，保安系統忙於回應特別安全，因此利用附近保安比平日脆弱的漏洞，偷取畫作。截至昨日，英國累計1950宗確診個案，共60人不治。

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責任編輯：陳珈希