【齊心抗疫】一次過買幾日餸點處理？ 營養師職業治療師教在家抗疫小貼士

▲ 左起葵青地區康健中心營養師張佩斯、護理統籌主任潘韻文、葵青安全社區及健康城市協會主席周奕希、中心高級護理統籌主任林賽卿及中心職業治療師吳穎思，分享家居抗疫資訊。（林宇翔攝）

新冠肺炎下各地區中心服務受阻，葵涌地區康健中心的護理系、營養師，及職業治療師今（18日）分享在家抗疫小貼士，如在家應如何處理大量食材，及有何家居防疫輔助品等。

營養師張佩斯指，疫情下有市民一次購買大量食材回家，惟處理食材不當或會引致營養流失或食品安全問題。張佩斯建議，肉類及麵包應用半透氣保鮮袋真空包裹放進雪櫃冰格，分別可保存1個月及1星期；綠葉類及包心類蔬菜，如椰菜，西蘭花應用密實袋真空包裹放在雪櫃保鮮格，不用先清洗以免流失維他命C，綠葉類及包心類蔬菜可分別存放5日及3日；而根莖類蔬菜如洋蔥，薯仔同南瓜，及香蕉則可存放於室溫。

張佩斯特別提醒，肉類溶雪可放在密實袋內浸水、或於前一晚放於由雪櫃冰格轉至保鮮格內，而避免直接將肉類放在室溫造成細菌滋生。而雞蛋亦不亦先清洗再存放於雪櫃，以免清洗蛋殻表面的有機物質。

職業治療師吳穎思指，一般家居坐廁為16吋高，位置較低，不適用於患有臗膝關節退化人士，而市面上一般加高坐廁器均沒有廁所板蓋，有機會使細菌傳播，中心則搜羅到附有廁所板蓋的加高坐廁器，約300元至900元。吳穎思又建議市民、餐廳或商戶可於廁所板蓋貼上常見的黏貼小勾，以免打開廁板蓋時有直接接觸。

葵涌地區康健中心高級護理統籌主任林寶卿指，中心於1月30日起停開，所有班別停止，僅提供電話及網上服務，至本周一（16日）重開中心提供有限度服務。護理統籌主任潘韻文表示，中心門店停辦至今均一直設有熱線，提供防疫資訊及情緒支援，由社工及護士接聽。

記者：鄧凱文