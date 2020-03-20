【腰酸背痛】Home Office長時間用手提電腦頸腰背痛　物理治療師：工作30分鐘轉換姿勢

▲ Home Office長時間用手提電腦致頸腰背痛。

新型冠狀病毒肆虐下，不少打工仔都轉為在家工作模式。雖然在家工作環境舒適，但由於大部份人都使用手提電腦取代傳統桌上型電腦，所以萬一長時間以錯誤姿勢使用手提電腦，都會造成頸腰背痛。

卓逸復康治療中心註冊物理治療師黃震東表示，如何正確地放置手提電腦是十分重要的，並不建議長時間連續地將手提電腦放在膝上使用。

站立工作的姿勢

假如站立工作，建議把電腦放置在適合高度的平面上，令到屏幕能夠在接近眼睛的水平線上，肩膊手肘能放鬆平放。

坐著工作的姿勢

假如坐著工作，要配合適當的椅子，做好基本擺放位置後，留意看電腦的姿勢。

如果頭部長期過份前傾，會造成肩頸肌肉過緊，頸椎關節勞損，嚴重者會一直向下影響背部，甚至腰部。

活動身體

工作姿勢正確並不足，因為如長時間缺乏活動，仍然會對某幾組肌肉、關節造成勞損。所以，建議連續工作30至45分鐘後，最好變換一下姿勢。

最簡單，可在座位上活動一下；比較好的，就起身走動一下；最理想的，就是離開座位做一些簡單的伸展動作。

想知有什麼簡單的伸展動作，即睇：【腰酸背痛】Home office長時間用手提電腦致頸腰背痛 物理治療師教4個伸展動作紓緩

責任編輯：楊宛茜