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【腰酸背痛】Home office長時間用手提電腦致頸腰背痛　物理治療師教4個伸展動作助紓緩

健康 17:05 2020/03/24

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

物理治療師教4個伸展動作紓緩頸腰背痛。

新型冠狀病毒肆虐下，不少打工仔都轉為在家工作模式。雖然在家工作環境舒適，但由於大部份人都使用手提電腦取代傳統桌上型電腦，所以萬一長時間以錯誤姿勢使用手提電腦，都會造成頸腰背痛。卓逸復康治療中心註冊物理治療師黃震東為此分享數個伸展動作，讓大家好好活動久坐的身體。

1. 利用椅子靠背部分，伸展腰背肌肉和活動胸腰椎關節。首先坐正，在下肢保持不動下，然後扭動上身，直到腰背有舒服的拉扯感覺。保持拉緊感覺 15 秒，然後慢慢放鬆。重覆 10 次後，然後向另一邊重覆動作。

2. 將下巴水平向後收縮，維持現 5 秒左右，重覆做 10 次。

3. 利用膊頭向前和向後畫圈，前後方各做 5 次。

4. 雙手平穩抓住椅背，雙腳慢慢向後退，然後盡量將雙臂、上背伸展開，直至有舒服的拉扯感覺保持拉緊感覺 15 秒，然後慢慢放鬆。重覆10次。

黃震東提醒，以上動作大多適合一般人做。但如有問題建議最好咨詢家庭醫生或物理治療師。疫情雖然肆虐，但其他的身體及肌肉問題，也是同樣需要照顧的。

錯誤姿勢使用手提電腦，都會造成頸腰背痛，睇睇物理治療師點講：【腰酸背痛】Home Office長時間用手提電腦致頸腰背痛　物理治療師：長時間缺乏活動可對關節造成勞損

責任編輯：楊宛茜

腰背痛 養生 復康 物理治療師 物理治療 健康問題 傳染病 疫情 在家工作 冠狀病毒

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