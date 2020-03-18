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楊潤雄：當局接獲171宗涉及教師專業失當投訴

社會 16:26 2020/03/18

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

（經濟日報資料圖片）

教育局局長楊潤雄今出席立法會大會回覆議員質詢，透露當局去年6月至今年1月底，共接獲171宗有關教師專業失當的投訴，包括發表仇恨及詛咒等不當言論、個別教師涉嫌違法等，而教育人員專業操守議會調查其中34宗，有4宗是牽涉社會事件。

楊潤雄稱，大部分投訴由電郵發出，具有電郵地址，但未能確定部分投訴人姓名是否屬實；但教育局認為即使不具名，當局都有責任嚴肅跟進；而投訴涉及內容廣泛，不同個案有獨特性，故未有細分不同類別。

他強調，教師言行直接影響社會日後的價值觀，必須謹言慎行，當局會揪出害群之馬，保障教師專業，做好質素保證及把關。

教育界議員葉建源批評當局未有回應投訴成立的標準，又不提供匿名投訴的數字，予人黑箱作業之感。議會陣線毛孟靜則批評「揪出害群之馬」等同抓緊意識形態，又指部份個案涉及的學校已裁定教師無違反守則，但教育局堅持追究，質疑是打壓。

楊潤雄回應指，一直有很高透明度處理投訴，但要平衡教師私穩、權益等；又稱不明白懲處失德老師有何問題，重申學校調查並非唯一的渠道，教育局仔細跟進是盡責任的表現，一旦發現有人在調查期間，說謊或試圖暪騙，會更嚴肅處理。

責任編輯：陳正怡

社會矛盾 立法會 楊潤雄 教育局

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