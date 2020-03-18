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7.21元朗襲擊事件　巿民申覆核指指揮官失當被拒

社會 16:29 2020/03/18

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

申請人郭卓堅今到高院領取判詞。（經濟日報記者攝）

長洲巿民郭卓堅去年8月入稟高等法院申請司法覆核申請，就去年7.21元朗站白衣人事件，要求法庭裁定元朗區指揮官李偉文、元朗八鄉分區指揮官李漢民及元朗助理指揮官游乃強當日故意不作為，觸犯公職人員失當罪。高等法院今（18日）頒下判詞，指有關申請不符合程序，而且司法覆核不能裁定刑事罪名，因此駁回申請。

申請人為郭卓堅及葉慶祥，答辯人為元朗區指揮官李偉文、元朗八鄉分區指揮官李漢民及元朗助理指揮官游乃強。兩名申請人指，3名警官於7.21元朗站事件中，故意不作為或拖延行動，分別要求法庭裁定3人公職人員失當罪罪成，以及要求法庭命令警方作公開道歉。

法官今頒下書面判詞指，有關申請不符合司法覆核程序，而且兩名申請人均不是7.21事件的受害者，兩人僅通過新聞報導了解事件，在事件中不涉及重大利益。判詞又指，司法覆核並非用作裁定刑事罪名，而處理司法覆核的法庭亦無權要求警方作公開道歉，因此駁回兩人的申請，但毋須支付堂費。

郭卓堅到高院領取判詞後表示，法官指公職人員失當罪須循刑事途徑處理，「咁元朗被人打個啲呢，就含冤莫白啦！」

記者：王仁昌

郭卓堅 司法覆核

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