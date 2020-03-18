【感謝醫護】從瑞士返港發燒疑染疫　港媽醫院隔離驚魂記：真心感激醫護

▲ 一位港媽早前赴瑞士公幹，回港後曾一度發燒，事後需入院隔離，幸最終證實虛驚一場，她事後感謝醫護人員24小時不辭勞苦的工作。

新冠肺炎疫情持續，全球人心惶惶。本港經營網店的港媽May早前赴瑞士公幹，回港後曾一度發燒，需入院隔離。幸最終她證實未有確診，她事後更感謝醫護人員24小時不辭勞苦的工作，並對醫護人員的付出「真心尊敬、感激」。

需經秘密通道往傳染病房大樓

港媽阿May在facebook憶述自己的隔離經歷指，自己當日首先在急症室接受了約10分鐘的醫護程序後，醫護人員就把她送入「發燒區」等待「照肺」，雖然事後證實肺部沒出現肺花，但由於曾有外遊紀錄，仍需送上懷疑確診的傳染病房大樓，她表示「一切都是電光火石間發生」。

在被送往傳染病房大樓的路上，她形容原來「要先經過秘密通道，經過無數後巷後樓梯」，即使她曾經向身邊的醫護人員查詢自己身在何處，但對方只默不作聲，繼續領她前往「一個類似與世隔絕的隔離病房。（房內）3幅牆也是玻璃，而我床位前面是一個透明的玻璃室，接受全天候監控」。

感覺真的像電影周星馳零零發被行刑，隨行的公安不會告訴你去哪裏一樣，分別只是電影我覺得好好笑，現實我覺得好恐怖，此刻我哭了出來。

感激醫護付出

在接受隔離期間，阿May分享自己的晚餐也是先由醫護人員放進一個透明玻璃箱內，待對方離開房間後，她才可以從箱內拿下晚餐。儘管當晚的情況如此絕望，但她看見醫護人員在這種情況下，仍然能夠面帶笑容工作，且病房設備一絲不苟，還是讓她感到安心了一點，最終她於翌日證實未有確診，可以出院。

對於醫護人員的付出，阿May表示「真心尊敬感激」，又指雖然目前活在最艱難的時候，但「相比默默守護我們的醫護人員要24小時不辭勞苦等工作，我們的艱難亦相對微不足道」，亦因為他們的付出，才「將香港本來由疫情最嚴重的地點，變成而家相對比較安全的地方」。

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責任編輯:羅嘉欣