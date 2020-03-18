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【重用口罩】首爾奸商重新包裝65萬個KF94棄置口罩出售　估計5萬個流入市面涉11.55億韓圜

健康 17:53 2020/03/18

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

韓國首爾奸商為謀暴利，竟將已棄置的65萬個KF94口罩，重新包裝成新產品再出售。

新冠肺炎疫情席捲全球，口罩成為民眾必需品，惟不少地方出現口罩供應緊張問題，韓國首爾奸商為謀暴利，竟將已棄置的65萬個KF94口罩，重新包裝成新產品再出售，涉案金額高達11.55億韓圜（約港元682萬元）。

【口罩供應】從包裝盒Barcode睇清口罩公司註冊地 一文睇清各各地地區編號

綜合韓媒報道，首爾松坡區搗破奸商將棄置的KF94口罩重新包裝成新產品出售，警方拘捕涉案負責人，對方供稱，從2月7日至29日期間，向3個銷售處提供共65萬個KF94口罩，涉及共11.55億韓圜。

估計5萬個重用口罩已流入市面

首爾松坡警局公佈，估計已有多達5萬個重新包裝的口罩流入市面。而警方共扣查了多達30.7萬個未包裝的KF94口罩、8,000個已包裝的重用口罩，現場亦扣留了6萬張產品包裝紙。

【意大利疫情】單日新增3500宗確診死亡率達7.7%　遺體未及火化教堂塞滿棺材

警方表示，涉案負責人因涉嫌違反藥事法而被扣留。直至目前為止，涉嫌口罩販賣及欺詐的調查共208宗，其中有63名涉案人士，已被當局立案控訴。

責任編輯：羅嘉欣

健康問題 南韓 口罩 疫情 新冠肺炎 武漢肺炎 首爾

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