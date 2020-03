【愛在瘟疫蔓延時】港女人妻誓跟意國老公回鄉　無懼疫情只怕見得太遲

▲ 港女人妻隨意大利老公回家鄉與其家人共度難關。

曾於TVB節目《嫁到這世界邊端3》接受陳貝兒訪問的港女人妻Karen,跟意大利老公四海為家,近日意大利疫情爆發,Karen陪老公Nico回家鄉,無懼染症風險,誓與丈夫家人一起共度難關。意佬Nico與意大利人妻Karen相戀7年,夫妻在疫境中同行,Karen坦言:「關關難關關關過。」

Karen近日於社交平台貼出與老公Nico的合照,二人赹戴上口罩及手套做好防疫功夫,雙雙回到Nico的意國家鄉Capistrello。

▲ (港女人妻Karen FB圖片)

她寫道:「When you make up your mind, no matter right or wrong, but no regret.意大利至今累計27980宗確診,2158人死亡。我們終於作出了抉擇。」

Karen表示:「在忐忑無比,手背係肉手心又係肉,就算走佬都唔知返香港定意大利嘅情緒下,前晚姑拉搵我......佢同奶奶住得好近,行路都係廿分鐘,但縱使咁近都冇得話想見就見。」

同時她在字裡行間透露意大利現時狀況:

停工停課停收入,幾十年嚟自由自在嘅生命,突然被軟禁,同時每日都擔驚受怕奶奶會唔會有事......我確定姑拉已進入崩潰狀態,佢話佢真係好有衝動開窗跳落去(可能佢知自己住一樓所以咁講)! 我發現未經歷過沙士之痛嘅意大利人們,的確,喺呢段抗疫戰期間,因恐懼而沮喪,因害怕而抑鬱,因軟弱而失去希望。

Karen最終表示:「今日,我們作出了抉擇。我哋不斷問自己究竟有冇揀錯?依家返去同一個月前去武漢冇分別......」

而選擇返回意大利原因,Karen稱:「我都好想返去見我家兩寶,但意佬屋企人依家正在水深火熱之中,就算我哋返到去唔可以即刻見到奶奶或姑拉,最起碼俾佢哋知道喺佢哋最無助嘅時候,我哋會陪佢哋共渡(度)難關。」

她語重深長稱:

病毒令我哋有人群恐懼症,但最令人恐懼的,莫過於自己最親嘅人,想見但見得太遲。無論呢個選擇是對是錯,我都無悔。 我只知道,現在意佬一家好需要佢,我亦會陪住佢屋企,關關難關關關過。 奶奶,我哋好快可以再見。 P.S. : 呢個V字係為了終於過咗第一關:出境而舉的,返到去仲有好多未知之事,希望我哋都可以關關過。

Karen並標註了:「#快到意大利 #莫見得太遲 #肺炎下的抉擇 #祝我們好運 #陪著你走 #一生一世也不分」

▲ (港女人妻Karen FB圖片)

香港女生Karen與Nico於2013年開始拍拖,二人於2018年在意大利的小鎮Capistrello註冊結婚,獲得全村居民送上祝福。

因Nico是工程師,因工作關係需經常到不同的地方,完成一個工程後,便要執拾行李去另一個地方工作。

Karen為了愛情甘願意放下香港的工作,隨Nico浪跡天涯,二人曾先後到北京及阿根廷,早前二人在埃及暫住,過着居無定所的生活。

▲ (港女人妻Karen FB圖片)

Karen在接受《嫁到這世界邊端》訪時,坦然為了顧及丈夫的事業發展,不惜流離失所隨Nico浪跡天涯,過着居無定所的生活,不過只要最愛的人在身邊便已滿足。

愛在瘟疫蔓延時,Karen對丈夫的情意,見証者愛情的偉大。

