【愛在瘟疫蔓延時】港女人妻誓跟意國老公回鄉　無懼疫情只怕見得太遲

▲ 港女人妻隨意大利老公回家鄉與其家人共度難關。

曾於TVB節目《嫁到這世界邊端3》接受陳貝兒訪問的港女人妻Karen，跟意大利老公四海為家，近日意大利疫情爆發，Karen陪老公Nico回家鄉，無懼染症風險，誓與丈夫家人一起共度難關。意佬Nico與意大利人妻Karen相戀7年，夫妻在疫境中同行，Karen坦言：「關關難關關關過。」

Karen近日於社交平台貼出與老公Nico的合照，二人赹戴上口罩及手套做好防疫功夫，雙雙回到Nico的意國家鄉Capistrello。

▲ （港女人妻Karen FB圖片）

她寫道：「When you make up your mind, no matter right or wrong, but no regret.意大利至今累計27980宗確診，2158人死亡。我們終於作出了抉擇。」

Karen表示：「在忐忑無比，手背係肉手心又係肉，就算走佬都唔知返香港定意大利嘅情緒下，前晚姑拉搵我......佢同奶奶住得好近，行路都係廿分鐘，但縱使咁近都冇得話想見就見。」

同時她在字裡行間透露意大利現時狀況：

停工停課停收入，幾十年嚟自由自在嘅生命，突然被軟禁，同時每日都擔驚受怕奶奶會唔會有事......我確定姑拉已進入崩潰狀態，佢話佢真係好有衝動開窗跳落去(可能佢知自己住一樓所以咁講)！ 我發現未經歷過沙士之痛嘅意大利人們，的確，喺呢段抗疫戰期間，因恐懼而沮喪，因害怕而抑鬱，因軟弱而失去希望。

Karen最終表示：「今日，我們作出了抉擇。我哋不斷問自己究竟有冇揀錯？依家返去同一個月前去武漢冇分別......」

而選擇返回意大利原因，Karen稱：「我都好想返去見我家兩寶，但意佬屋企人依家正在水深火熱之中，就算我哋返到去唔可以即刻見到奶奶或姑拉，最起碼俾佢哋知道喺佢哋最無助嘅時候，我哋會陪佢哋共渡（度）難關。」

她語重深長稱：

病毒令我哋有人群恐懼症，但最令人恐懼的，莫過於自己最親嘅人，想見但見得太遲。無論呢個選擇是對是錯，我都無悔。 我只知道，現在意佬一家好需要佢，我亦會陪住佢屋企，關關難關關關過。 奶奶，我哋好快可以再見。 P.S. : 呢個V字係為了終於過咗第一關:出境而舉的，返到去仲有好多未知之事，希望我哋都可以關關過。

Karen並標註了：「#快到意大利 #莫見得太遲 #肺炎下的抉擇 #祝我們好運 #陪著你走 #一生一世也不分」

▲ （港女人妻Karen FB圖片）

意大利人妻思鄉回港感受人間有愛，詳情請睇：http://bit.ly/2vtFvFF

香港女生Karen與Nico於2013年開始拍拖，二人於2018年在意大利的小鎮Capistrello註冊結婚，獲得全村居民送上祝福。

因Nico是工程師，因工作關係需經常到不同的地方，完成一個工程後，便要執拾行李去另一個地方工作。

Karen為了愛情甘願意放下香港的工作，隨Nico浪跡天涯，二人曾先後到北京及阿根廷，早前二人在埃及暫住，過着居無定所的生活。

▲ （港女人妻Karen FB圖片）

Karen在接受《嫁到這世界邊端》訪時，坦然為了顧及丈夫的事業發展，不惜流離失所隨Nico浪跡天涯，過着居無定所的生活，不過只要最愛的人在身邊便已滿足。

愛在瘟疫蔓延時，Karen對丈夫的情意，見証者愛情的偉大。

香港OL為愛情無懼流離失所，詳情請睇：http://bit.ly/2IW2ool