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【無品乘客】外國人搭港鐵神情鬼祟　拉低口罩把口水塗抹扶手

健康 17:52 2020/03/18

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

一名外國人搭港鐵時拉下口罩，把口水塗抹扶手。

新冠肺炎迅速擴散全球，坐車或乘搭升降機時，市民也格外注意雙手的衛生，以免感染病毒。不過今日（18日）網上傳出一段影片，有外國人乘搭港鐵時，故意拉下口罩，把口水塗在扶手上，行為引來網民批評。

Facebook專頁「傑出男公關」今天（18日）上載該段影片，斥責一名沒公德心的外國人乘搭港鐵時，刻意拉下口罩，塗口水在扶手上。從影片可見，車門關上後，一名站在近門口位置的外國人神情鬼祟。他倚著扶手，左手插在褲袋，右手托著下巴，左望右望，順勢搔癢後，隨即拉下臉上的口罩，手指伸入嘴巴，
把口水塗抹扶手上，持續約8秒後，緩緩戴上口罩，再轉身看看後方的情況。

整個過程被同車的乘客拍下，不少網民也批評該名外國人的做法。

病毒經飛沫傳播　會殘留在不同物件上

港大感染及傳染病中心總監何栢良醫生曾指，要預防新型冠狀病毒，需針對它的傳染途徑。這病毒是一個呼吸道病毒的感染，經飛沬傳播，在病人的尿液和糞便中亦有大量病毒。

何醫生指大家可以洗手清潔雙手，最好可使用火酒搓手液為雙手消毒。他以一款世衞配方的火酒搓手液為例，火酒成分至少要有70%，而世衞配方至少80%，才有效殺菌。

兒科專科醫生劉成志接受TOPick訪問時也曾指出，因為病毒是透過飛沫傳播，病毒有機會殘留在不同物件上，例如洗手間的門柄、水龍頭、座位等，膠製、防水的衣物有阻隔作用。

美國女網紅Ava Louise日前在網上發起一項名為「Coronavirus Challenge」(新冠病毒挑戰)，她在挑戰中以舌頭舔機艙座廁，行為噁心。詳情即睇：【無知網紅】發起「Coronavirus Challenge」挑戰舌舔機艙座廁　女網紅：只有窮人才患新冠病毒

本港一間連鎖麵包店有運輸工人不僅沒戴口罩，還用戴著骯髒手套的手，直接取麵包。詳情即睇：【食不安心】運輸工沒戴口罩及手套污糟直接取麵包　涉事連鎖麵包店致歉：會加強衞生

責任編輯：羅嘉欣
 

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