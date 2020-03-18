【加國封關】超市搶購潮蔓延加拿大　靚媽袁彩雲直擊疫情︰廁紙都無晒

▲ 現定居加拿大的前港姐袁彩雲近日去超市發現糧食貨架被掃光，並見到有4成居民戴上口罩。

新冠肺炎疫情全球大爆發，多國政要及名人相繼確診，連加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）的妻子蘇菲（Sophie）都中招，加拿大隨即宣佈封關。現居加拿大的袁彩雲（Fiona）一家三口近日到過超市發現，廁紙和糧食已搶購一空，袁彩雲的6歲女兒江軒慧亦因春假停課。

疫情下人心惶惶，多個國家也出現超市搶購潮，加拿大也不例外。有溫哥華網民在超市影到「搶米溫疫」，大批華人爭相搶購白米，一疊逾半個人高的白米，不消2分鐘被搶光。

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▲ 加拿大超市連酒類也被一掃而空。（受訪者提供相片）

肉類雞蛋及麵包被搶清光

現年44歲，婚後移居溫哥華的前港姐袁彩雲接受TOPick訪問時表示，近日和家人到過超級市場，發現所有肉類、雞蛋、麵包、意粉及罐頭等已被搶購一空，連酒類貨架亦空空如也，「當然廁紙都冇晒」，但秩序大致良好。

▲ 袁彩雲現在都會戴上口罩外出。（受訪者提供相片）

幸好Fiona一直有存貨習慣，無論食物或日用品都有足夠儲備，包括口罩和搓手液，所以不太擔心，亦不需要外出搶購。

自加拿大本周宣佈封關後，已關閉所有圖書館、康樂中心及泳池等設施及相關活動，連昨日（17日）St.Patrick Day節慶，市中心餐廳及酒吧亦關門休息，令市面氣氛平靜。

▲ 袁彩雲於2009年下嫁加拿大籍丈夫Anthony後移居溫哥華，現育有一名6歲女兒。（袁彩雲IG圖片）

袁彩雲︰疫情令人明白戴口罩重要性

Fiona相信隨著確診人數增加，氣氛會日漸緊張，而且居民已開始意識到戴口罩防疫，她去超市買東西時，發現已有4成人戴口罩。

加拿大人本身較少戴口罩，但今次疫情令他們明白到戴口罩的重要性。

▲ 一家人上月仍有滑雪，當時疫情未殺到埋身。（袁彩雲IG圖片）

女兒停課 做親子勞作及閱讀

適逢學校春假，加拿大所有學校已停課兩星期，孩子可以安在家中防疫。原本Fiona安排了下星期與8個家庭一起前往太陽峰（Sun Peaks）滑雪，但疫情下加拿大已關閉很多著名滑雪場地，她們亦要取消行程。

▲ Fiona的住所附近櫻花漸開散落地，女兒也低頭賞花。（袁彩雲IG圖片）

加拿大的學習氣氛輕鬆，停課期間亦不會如香港有大量網上功課。Fiona喜歡與女兒一起讀書，並會上網找些手工勞作，陪女兒動手做。

近日加拿大春暖花開，Fiona的住所附近櫻花漸開，她會在適當時間短暫帶女兒去附近跑步散心。

最近溫哥華的天氣很好，雖然有點涼，但我都會和她在公園玩一玩。

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記者︰林綺玲