【開心速遞】三對CP無緣幕前譜戀曲　盤點被消失的6位高人氣角色

▲ 細數《愛‧回家之開心速遞》消失的感情線。

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》由2017年起播出至今都大受觀眾歡迎，各演員均憑劇中角色成功入屋，引起網絡熱話。但劇情在不斷延伸的同時，已有不少角色因不同原因而「被離家」，現在TOPick就與你盤點6位已離開的高人氣角色！

1. 秦博思（博士）及林美香（Mandy）

由馬貫東與謝芷倫飾演的人氣情侶博士與Mandy，自拍拖以來都深受歡迎，更發展到幾近談婚論嫁的地步。

▲ 馬貫東與謝芷倫。（《愛‧回家之開心速遞》截圖）

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但由於當時謝芷倫需拍攝其他劇集而未有空檔再拍《開心速遞》，故劇情交代至她在橙不忍島放監後便向大小姐辭職，在博士陪同下到英國進修法律，最終二人一同離開劇組。

二人的離開令觀眾大呼不捨，而事隔近一年後，網民終於集氣成功，在今年一月，博士就為《開心速遞》客串一集，但就未見謝芷倫的蹤影，觀眾亦未可在劇中再看二人的情侶檔演出。

2. 譚可清（垃圾清）

由周梓盈飾演的垃圾清早於《開心速遞》初期已是威龍集團的成員之一，後至謝芷倫離開劇組後，周梓盈便成為大小姐（林淑敏飾）的第二位助手。

▲ 周梓盈。（《愛‧回家之開心速遞》截圖）

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她的反應遲鈍及呆萌，常把大小姐激得紮紮跳，故又被大小姐名為「垃圾清」。不過，其實垃圾清在劇中也是富豪千金一名，並與大小姐的弟分Terry（李偉健飾）有感情線。

可惜在二人發展得很好時，周梓盈卻與TVB完約，連帶在劇中與Terry的感情線亦需結尾，最終都無緣走在一起。

3. 朱天梯（TT）

由梁証嘉飾演的朱天梯是朱凌凌（吳偉豪飾）的二哥，也是一個很喜歡菠蘿包的律師。劇中，朱天梯是一個放蕩不羈的浪子，換女朋友比換衫更快。

▲ 梁証嘉。（Instagram圖片）

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但他的俊俏外表卻成功吸引古墓派傳人熊心如（蘇韻姿飾）注意，二人更疑似發生一夜情，不過不甘感情生活穩定化的朱天梯卻沒想過對熊心如負責。

之後，熊心如雖鼓起勇氣向朱天梯表白，卻遭拒絕，及後便沒有再出現，三姨TT的戀愛就此告終。不過，梁証嘉並沒有宣佈過正式離開劇組，但相關劇情暫仍未有消息交代。

4. 賀碧雲（果欄大小姐）

由李綺雯飾演的賀碧雲與垃圾清一樣，在早期的《開心速遞》中已曾出現，之後消失百多集後再現劇中。

▲ 李綺雯。（《愛‧回家之開心速遞》截圖）

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賀碧雲回歸後的劇情主要都是與大小姐惡鬥，劇情非常搞笑。而在大小姐教賀碧雲英文，令她成功逃過被爸爸指罵的危機下，二人化敵為友，變得老友鬼鬼。

大小姐與賀碧雲的劇情風趣幽默，吸引不少觀眾支持。不過，近日李綺雯宣佈4月約滿TVB後便不再續約，故賀碧雲亦未有機會再在《開心速遞》中出現。

5. 傻強

由馮奕森飾演的傻強，是劇中最無聲無息地被Out的一位。傻強在劇中與朱凌凌、安仔（周嘉洛飾）及阿壯（焦浩軒飾）是好朋友，本來戲份頗多，但他離開時劇情只突然講述他要去西伯利亞留學，後就無再作任何交代。

▲ 馮奕森。（《愛‧回家之開心速遞》截圖）

馮奕森的戇直搞笑形象深受觀眾歡迎，有人猜測他因客串演出的FOX劇集《心冤》而激嬲TVB，故被踢出劇組，但他卻沒有透具體然離開劇組的原因。

《愛‧回家之開心速遞》播出逾800多集，消失的角色當然不至以上6位，另外由黎振燁演的Jacky、楊秀惠演的湯圓圓及邵珮詩演的欣欣等，都曾在劇中短暫出現。