【口罩保存】周六起一連三日相對濕度最高達100%　化學老師教口罩防潮法

▲ 化學老師教口罩防潮法。

天氣開始潮濕，今日（18日）亦下起大雨，相對濕度達94%，天文台預測，周末期間至下周初沿岸地區天氣溫暖，潮濕有霧，未來9日相對濕度均高見95%，最高達100%。在如此潮濕的天氣下，各位要多注意家中存備的口罩，確保口罩勿受潮，影響防疫效能。

口罩受潮會影響防疫效果？

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超曾接受TOPick訪問時指，口罩中間的過濾層是無紡織布，該種纖維料並非只靠其本身的密度過濾、攔截較小的微粒，反而是靠靜電效應。如果口罩濕了或受潮，便會影響靜電效應，令口罩喪失過濾功能。即使濕了後又變乾，也會影響部份結構。

想知如果口罩受潮會變成點？即睇：【口罩防潮】天氣潮濕口罩受潮影響過濾效能 醫生教分口罩受潮特徵+防潮法

口罩防潮方法

「化學達人」順利天主教中學化學科科主任李偉瀚（Chemsir）表示，要避免口罩開封後遇潮的風險，建議把沒有獨立包裝的口罩分批放進密實袋內，然後將密實袋放置在一些相對密閉的空間，如抽屜，再於抽屜內放入盒裝吸濕器幫助防潮。

▲ 將口罩放在保鮮袋內防濕氣。（圖片來源：Chemsir）

盒裝吸濕器含無水氯化鈣 （anhydrous calcium chloride， CaCl2） 顆粒，可把抽屜內的空氣水份吸走，令抽屜內的空間保持乾爽，有助解決口罩受潮的風險。

責任編輯：楊宛茜