如何在低息環境下，為財富增值?

提起中產人士，大部分人會隨即聯想到他們有高薪的工作、優越的生活，而事實上他們既要面對子女教育及置業開支兩大負擔，加上通脹問題，要在有限的資源下，為下一代累積財富實在需要多花心機時間、規劃。市場上有不同的儲蓄、投資等工具，當中人壽保險產品都是一個不錯的選擇。

壽險產品五花八門，富通保險首席業務總監兼首席產品總監楊娟（Christine） 提醒消費者可以從三方面考慮。首先，審視個人及家庭狀況、供款能力及目標。針對中產人士在不同人生階段，他們需要把資源投放在不同範疇，好似有子女的話就會考慮為他們留學而儲備，又要開始為自己退休生活作準備，因此，要確立實際的儲蓄目標、訂定可承擔的供款金額及供款期，不妨比較一下不同的保險儲蓄方案，就可以輕鬆了解自己需要。Christine 續稱，受經濟環境影響，如消費者可能因突發事情或短期需要，而要暫緩繳付保費的話，就要留意有關的保險產品有無彈性處理保費安排。

5年保費繳付年期 長達2年保費假期 1

最近，富通保險推出的「心惠保」壽險計劃，只需供款5年就可享人壽保障至受保人128歲 2 ，更可按個人意願分配資產予受益人，將資產傳承給子女。通過短供款年期、靈活的供款安排，方便中產人士輕鬆解決財富增值及安排傳承的需要。客戶可選擇一筆過預繳保費，亦可在沒有預繳保費及欠款的情況下於第三個保單週年日起享2年保費假期，讓客戶彈性處理保費安排，而毋須擔心保單失效。

6個月特高首年保費回贈優惠 3

2020年5月8日或之前投保，更可享6個月特高首年保費回贈，優惠更不設最低保費要求。如客戶選擇預繳保費 4 ，只需繳付約4年4個月的保費 4 ，即約86折便可投保。因應疫情，富通保險客戶若於2020年1月23日至6月30日期間確診感染新型冠狀病毒，可獲高達52,000港元免費額外保障 # ，包括一筆過20,000港元的診斷保障；倘若確診感染新型冠狀病毒而須住院接受有醫療必要的治療，可獲每週4,000港元的住院現金保障，未足1週亦以1週計，最多長達8週。

申請保費假期 全職照顧初生兒子

以28歲的Mandy個案為例，看看可如何以「心惠保」壽險計劃，作為兒子未來留學的教育基金及退休支援。Mandy以每年5,000美元投保 5 ，獲6個月首年保費回贈，然後在第4個保單年度完結後，因兒子出生，選擇花1年時間全職照顧兒子，而申請1年保費假期，以減輕經濟負擔。

▲ 客戶可因應需要，申請保費假期，以減輕經濟負擔。

到兒子18歲 （即第23個保單年度完結後）到海外升讀大學時，可連續4年、每年提取10,000美元作為留學的使費；到兒子畢業後 （即第26個保單年度完結後），保單的預期總現金價值約為34,244美元 5,6,8,9 ，繼續滾存留待作為退休儲備，當Mandy 75歲時預期總現金價值約為147,117美元 5,6,8,9 ，較原本已繳總保費22,500美元逾6.5倍。（5,000 美元 x 5 年保費 – 6個月保費回贈 = 22,500美元）

第15年之預期現金價值達總保費兩倍 7,8

客戶投保「心惠保」，預期回本期僅為7年 7,8 ； 而保證回本期則為15年 7 ，連同客戶可享獲之保費回贈， 預期現金價值於第15年為已繳總保費的兩倍 7,8 。

若Mandy投保「心惠保」後一直沒有提取任何款項或行使保費假期，當她75歲時，預期總現金價值為354,467 美元 5,8,9,10 ，為原本已繳總保費22,500美元的15.7倍。

有興趣了解更多「心惠保」壽險計劃的保障，可登入https://bit.ly/2UgtQCI。有關詳情請參閱產品小冊子及保單條款。

此文件乃資料摘要，僅供參考之用。詳情請參閲有關產品宣傳單張及推廣小冊子。有關「心惠保」壽險計劃詳情，均以保單合約之條款及細則作準。

#此等額外保障須受「新型冠狀病毒」免費額外保障之條款及細則約束。詳情請參閱有關宣傳單張https://bit.ly/2WnXV5I

▲ 「心惠保」壽險計劃不但可作為退休保障，更可作為子女教育基金的一部分。

備註：

1. 詳情請參閱產品小冊子及保單條款。

2. 於第1個保單週年日起，可無限次轉換受保人，轉換受保人將不會影響投保單位、現金價值及保單年度，而期滿日將更改為新受保人128歲生日當天或緊接其後的保單週年日（以適用者為準）。詳情請參閱產品小冊子及保單條款。

3. 客戶須於2020 年3月9日至2020 年5月8日期間（「推廣期」）投保「心惠保」壽險計劃，並於2020 年6月30日或之前獲富通保險完成核保程序並批核方可享有此優惠。首年保費回贈只適用於「心惠保」壽險計劃保單於保單繕發日後 12 個月內所繳交之首年基本保費（扣除大額保費折扣後並以12 個月基本保費為限），預繳保費（如適用）及其他附加保障（如適用）之保費將不會獲享首年保費回贈。詳情請參閱有關宣傳單張。

4. 預繳保費選項只適用於年繳保費模式的保單。預繳之保費將會存入保費儲存戶口，已存於保費儲存戶口之款項會按當時富通保險所給付之利率獲派利息（現時年利率為2 厘，惟此利率並非保證），客戶可以全數提取保費儲存戶口內之預繳保費，但所得之利息會被收回。如保費儲存戶口之款項由於利率下降而不足以繳付保費，保單持有人需補回有關保費差額，否則保單會被終止或被執行自動保費貸款。如受保人身故，保費儲存戶口內的餘額（如有）會給付保單持有人，並不會收取手續費。所需總保費以現時預繳保費年利率2 厘(非保證)及扣減6個月保費回贈後作計算。

5. 以上例子(包括但不限於提取金額)假設客戶選擇年繳保單(當中已反映大額保費折扣優惠)並已全數支付應繳保費。以上例子(包括但不限於提取金額 ) 是假設並只供參考。

6. 假設客戶首先提取累積週年紅利金額，然後透過部份退保提取保單價值。詳情請參閱產品小冊子及保單條款有關現金提取。現金提取會令其後的保證現金價值、非保證週年紅利、非保證終期紅利及身故賠償總額有所調整及減少。現金提取須符合富通保險最低投保單位之要求。倘現金提取會使該保單之投保單位減少至低於最低投保單位之要求，則不可提取現金。以上例子假設客戶只行使上述的權利而並無行使其他於此保單的權利（如保單貸款、終期紅利鎖定選項、轉換受保人、保單延續選項（至受益人）等）。

7. 回本期是指在該保單年度完結時，現金價值首次等於或大於已繳交保費之保單年度。預期現金價值乃包括保證現金價值、非保證週年紅利及利息及終期紅利、並根據現時紅利率及累積週年紅利之息率作計算，並非保證，並假設客戶已全數以年繳方式支付5,000美元或以上的應繳每年保費(當中已反映大額保費折扣優惠)及沒有行使其他於此保單的權利（如現金提取、保單貸款、終期紅利鎖定選項、保費假期等）的情況下，而已繳總保費則以扣減6個月保費回贈後作計算。

8. 週年紅利、終期紅利及從累積週年紅利所得的利息金額並非保證。然而一經派發，已派發的週年紅利及利息均為保證。週年紅利會於保單生效超過2年後及付清所有截至每個有關保單週年日的到期保費後派發，且我們對決定是否派發該等週年紅利及其金額有唯一的酌情決定權。而新公佈的終期紅利會受不同因素影響，包括但不限於投資回報及市場波動，可能比上一次公佈時的金額增加或減少。

9. 預期總現金價值乃包括保證現金價值、非保證的週年紅利及終期紅利、根據現時紅利率及累積週年紅利之息率作計算，並非保證。

10. 以上例子假設客戶只行使上述的權利而並無行使其他於此保單的權利（如保單貸款、終期紅利鎖定選項、轉換受保人、保單延續選項（至受益人）等）。

（特約專題）