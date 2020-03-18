【十優港姐】首次剖白淡出娛圈原因　麥明詩：當藝人令我跟世界脫軌

▲ 麥明詩接受台灣傳媒訪問時剖析淡出娛樂圈原因。

十優港姐麥明詩去年與TVB改簽一年一騷合約，轉行到國際著名的顧問公司麥肯錫（McKinsey）擔任商業顧問。近日，麥明詩接受台灣媒體訪問時，便剖白自己淡出娛樂圈的原因。

▲ 麥明詩在國際著名的顧問公司麥肯錫（McKinsey）擔任商業顧問。（取自麥明詩IG）

麥明詩在個人社交媒體分享自己在台灣的專訪，並配文：「因身處台灣買不到口罩而與一些台灣朋友結緣，用很爛的國語說了一下自己近年的心路歷程。」

麥明詩強調女性要自立，詳細請看：http://bit.ly/3d8xfvI

現已轉任OL的麥明詩，在訪問提到自己是一個很容易焦慮的人，在娛樂圈的四年多的時間，令她覺得自己與世界脫軌。

麥明詩稱：「我希望自己一直在學習，可認識這個世界的不同事情。娛樂圈固然好玩，但好像總是在自己的圈裡面，覺得跟這世界有些脫軌，不知外面的人怎樣，開始不留意政經的新聞，這狀態我不是太舒服。」

▲ 麥明詩是十優狀元。（取自麥明詩IG）

入行後對自己愈感陌生

藝人的包袱也令麥明詩對自己愈來愈陌生，她解釋：「我發現自己越來越在意別人怎麼想，這個是無可厚非，因為我的事業就是取決於其他人對『我』喜歡或不喜歡，但把自我價值建基在其他人的想法，我會越來越沒安全感，只想迎合別人，對我的私人關係也是有很大影響。」

▲ 麥明詩與馮盈盈份屬好友。（取自麥明詩IG）

麥明詩補充：「例如拍到我跟哪個男人在街上怎樣，對我的私人生活非常影響。我不想特別給別人拍到，但我覺得就算拍到，還有寫甚麼不好聽內容的時候，也不會太影響我，因為我還有其他工作，我不是脫離娛樂圈，但是我同時間可以兼顧其他。」

▲ 麥明詩喜歡吸收新事物。（取自麥明詩IG）

上班族生活

現時麥明詩在國際著名的顧問公司麥肯錫（McKinsey）擔任商業顧問，工作令她不斷往返上海、台北、香港、東南亞等，最令麥明詩不習慣的，便是上班族的固定時間。

她稱：「我9點上班，早的話晚上11點下班，晚的話可以到凌晨1、2點，這樣的工作環境對我來說，是第一份這樣的工作性質。」

▲ 麥明詩學習芭蕾舞多年。（取自麥明詩IG）

最令麥明詩頭痛的，便是愛上食零食的習慣：「發現要維持精神，需要不斷吃零食，下午很累的時候喝個珍珠奶茶，雖然我已經點少冰少甜，但還是很胖，每天都坐著，又沒時間運動。」

▲ 麥明詩認為上班族久坐要維持身材很難。（取自麥明詩IG）

未來的日子，麥明詩需要應付工作之餘，還要維持身材，這是她近月來熱衷研究的課題。

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