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【新冠肺炎】瘋傳《繼承者們》韓星金宇彬確診　抗鼻咽癌成功復出再戰娛圈

娛樂 18:34 2020/03/18

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

韓星金宇彬被誤傳患上新冠肺炎。

因為患鼻咽癌而停工兩年多的韓星金宇彬，去年底復出工作，不過今日（18日）卻有外國媒體指金宇彬疑似確診新冠肺炎，消息更於twitter及微博瘋傳，令粉絲們一度擔心。

早前有印尼網媒，誤傳韓星金宇彬被工作人員傳染，最後經檢查後確診新冠肺炎，正於醫院隔離中。不過亦有外國媒體指，金宇彬某次出席發布會時，工作人員發現其狀況有異著他往檢查，最後確診新冠肺炎，消息於twitter及微博瘋傳中。

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金宇彬成功抗癌後已投入工作。(取自Instagram圖片)

而金宇彬事務所作出澄清：「金宇彬並沒有感染病毒，報道是誤傳，金宇彬很健康，生活得很積極健康。」

金宇彬於去年11月復出，出席《青龍電影頒獎禮》擔任頒獎嘉賓，而稍後他將投入拍攝崔東勳執導的新作《外星人》（暫名），原訂新戲於3月初開拍，惟受到新冠肺炎影響而延遲開拍，據知最快於4月開拍。

【抗癌成功】金宇彬抗鼻咽癌康復　戴鑽戒疑明年娶女友新慜娥

金宇彬跟女友同申敏娥捐錢予慈善團體助抗疫。(取自IG)

而金宇彬關注社會及疫情，他跟女友申敏娥，透過慈善團體「愛之果實」捐款1億韓圜（約64萬港元），幫助前線醫務人員及弱勢社群防疫。

撰文 : TOPick柴犬出動

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