【失守的冰島】移居冰島港妻無懼疫情　留在冰島更好更安全

▲ 人口少的冰島確診新冠肺炎的數字達250宗，但港妻Teresa未太擔憂。

新型冠狀病毒肺炎威脅全球，近日位於北極圈的格陵蘭亦告失守，而在北極圈邊緣的冰島，人口大約只有35萬，卻多達250宗確診個案。港人Teresa嫁到冰島，2年來跟丈夫在冰島生活，她剖析了冰島的疫情，有感政府反應迅速，無懼疫情。

冰島屬歐洲人口密度最小的國家。面對新冠肺炎，不少人以為冰島是一片淨土，怎料因輸入個案而失守。不少親友擔心冰島人妻Teresa的情況，她希望大家勿過分擔憂。

▲ 香港人Teresa嫁予冰島人，在當地生活了2年，她不太擔憂當地的疫情。（圖片︰受訪者提供）

冰島出現250宗確診個案

Teresa居於冰島北部，人口更加不密集，她不太擔心，但都有準備些少口罩看門口，有大約10個口罩和1枝酒精消毒搓手液，她表示不會囤積物資，不用在港親人送上防疫用品，自己會減少出門。她認為到目前為止，冰島人對政府的反應感到滿意，然而市民依然沒有戴口罩的習慣。

▲ 35萬人口的冰島，人口密度低，截止3月18日，有250宗新冠肺炎個案。（圖片︰受訪者提供）

推行4周公眾集會禁令

冰島政府於3月14日公布為期4周的公眾集會禁令，16日所有大學及中學停課，而小學及幼兒園仍然開放，唯學校須作特別安排，以確保學生之間保持適當距離。同時，禁止舉辦100人或以上的活動，在超市及大型商店亦有職員監察，防止超過100人同時聚集。

政府建議商業機構及公共場所，包括餐廳及游泳池等應採取措施，以保持人與人之間至少2米距離。博物館及圖書館則如常開放，會加強清潔。

▲ 冰島人沒有到超市搶購囤積生活用品。（圖片︰受訪者提供）

少遊客前往冰島

Teresa在當地帶郵輪團參觀冰島景點，冰島航空受美國入境禁令影響，目前維持有限度服務，包括來往美國紐約、芝加哥、西雅圖及華盛頓的航班。

現時只有散客來冰島，但是非常之少，我沒有帶旅客團了。

實行家居隔離

她提及政府規定，從19日開始，冰島居民無論從哪地區回冰島均要隔離14天。問及有否想過回港避炎。

我還沒有考慮過要回到香港，因為乘坐飛機旅遊期間很高風險，不如待在冰島更好，來得更安全。

▲ 港人Teresa成為冰島人妻，有感冰島有研究機構進行檢測，以及政府推禁令，可讓國民安心地抗疫。（圖片︰受訪者提供）

政府與研究機構雙管齊下抗疫

以比例計，僅35萬人口的冰島卻有近250宗新冠肺炎確診個案，百分比相當高。冰島有機構積極進行檢測，冰島基因研究機構deCode Genetics自3月13日起，向超過1000名自願參加者收集DNA，據3月16日公布，樣本中有1%人士帶有新型冠狀病毒，有關收集仍在進行中，以助專家了解病毒如何在冰島傳播。

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記者︰顏紫燕