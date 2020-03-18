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【新冠肺炎】袁國勇帶領港大重點實驗室夥國際聯盟CEPI　合作研發新冠肺炎病毒疫苗

社會 17:50 2020/03/18

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

港大團隊獲CEPI提供62萬美元的種子基金，資助進行疫苗臨床前期測試。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，香港大學醫學院微生物學系新發傳染病國家重點實驗室宣布，夥拍國際組織「流行病預防創新聯盟」（CEPI），期望盡快研發出對抗新冠狀病毒COVID-19的疫苗。

港大的新發傳染病國家重點實驗室於2005年經科技部批准成立，由港大醫學院微生物學系教授袁國勇任共同主任，在多次對抗新發傳染病，包括今次的新冠狀病毒中扮演重要角色。

港大團隊獲CEPI提供62萬美元的種子基金，折合港幣約480萬元，資助港大團隊就研發中的疫苗作臨床前期測試；期望在未來12至18個月，研發出安全有效的疫苗。

港大研究團隊是全球7支正在積極研發疫苗的專家團隊之一，CEPI將提供種子基金，資助港大團隊就研發中的疫苗作臨床前期測試。

港大校長張翔對合作表示欣喜，感謝CEPI對研究項目的支持，盼團隊研發的疫苗，能協助對抗今次疫症遏止疫情，為全球作出貢獻。

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責任編輯：吳卓峰

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