【新冠肺炎】衞生署明機場試行病毒測試篩查　擬向無症狀或家有長者同住抵港者取樣檢驗

▲ （梁偉榮攝）

港府明日凌晨起要求所有外國抵港人士，均需接受14日強制檢疫隔離或醫學監察。衞生防護中心總監黃加慶表示，明日將試行病毒檢測篩查，於機場針對無症狀或有年長家人同住的抵港者，提供取樣瓶作化驗。

黃加慶稱因應全球疫情，且進一步擴大強制家居檢疫，預計歐美留學生等人士返港數目增加，亦推斷感染人數會持續增加；現時正研究明日起試行病毒檢測篩查，惟細節仍有待敲定。

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他補充，初步擬抽檢數十名無症狀，或家中有較高風險年長人士同住的抵港人士進行病毒檢測篩查；惟因應機場地方有限，於感染控制下不適宜現場收集樣本，或提供樣本瓶予有關人士返家，自行抽取深喉唾液樣本：「明日試行看看流程，以了解陽性率有幾多。」

被問及為何不抽檢高風險人士，黃加慶解釋全球疫情亦正發展中，部分地區確診宗數上升快及多，同時亦視乎當地有否足夠檢測，呈報確診個案未必反映實際情況，認為難以界定高風險人士。

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他又提及，因應擴大強制檢疫，機場已增加人手處理檢疫程序，同時因涉及很多資料手續，籲入境客耐心等候，及建議預早填寫電子申報，以加快程序及縮短時間。

至於返港後需強制家居檢疫，黃加慶提醒需檢疫人士應留於通風良好的房間，與家庭成員留於不同房間及保持1米距離，同時勿共用私人物品，如毛巾公筷，亦需時刻良好個人及環保衞生。

他補充，如情況許可下，需檢疫人士的家屬可暫住酒店，如未可留家檢疫或考慮送往檢疫中心隔離。而於強制檢疫生效前返港者，亦籲盡量留於家中，並佩戴口罩。

被問及會否徵用酒店作隔離，黃加慶透露，港府早於疫情之初已聯絡酒店作檢疫設施，強調酒店如作檢疫設施需符合感染控制最低標準，惟酒店反應不積極及不可行，認為徵用酒店作檢疫有困難。

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責任編輯：陳正怡

