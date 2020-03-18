【新冠肺炎】消息：文華東方董事局成員減薪四分一　酒店員工減薪或縮工時

▲ 消息指，文華東方酒店集團董事局成員3月1日起減薪四分一。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情肆虐全球，本港旅遊及酒店業務受挫。消息指，文華東方酒店集團宣布，董事局成員今年3月1日起減薪四分之一，總公司員工減薪最少1成；酒店員工亦不能倖免，有可能遭減薪或放無薪假。TOPick已透過電郵向文華東方酒店集團查詢詳情，正待對方回覆。

據悉，文華東方酒店集團行政總裁詹偉理向集團發出內部文件，內容提及新冠肺炎疫情已成全球議題，旗下所有酒店入住率的下降令集團及酒店擁有人出現損失，集團財務表現因而大受影響，故需要採取即時行動去維護集團長遠業務及將失業情況降至最低。

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消息指，集團董事局成員由2020年3月1日起減薪25%；總公司的員工同樣需減薪10%至20%，視乎部門職位高低而定；至於酒店員工亦會採取減薪或減少工作時數，或放無薪假的措施。有關措施暫定維持約3個月，集團會在6至8星期後審視最新情況。

詹偉理3月初接受《彭博》訪問時曾透露，新冠肺炎在內地爆發後，內地、香港和澳門的酒店於2月份入住率只有單位數，預期隨着疫情全球擴散，歐洲和其他地方的酒店都會受到拖累，對集團全年盈利有嚴重影響。

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記者：陳曉瑩