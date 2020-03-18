【升key雀】雀鳥凌晨不停鳴唱似開會　大埔居民崩潰：唔好再叫

▲ 雀鳥凌晨不停鳴唱似開會，令大埔居民崩潰：「唔好再叫啦！」

每年春天來臨，叫人煩躁的除了有潮濕的天氣，更因踏入部分雀鳥的求偶期，雄鳥會不分晝夜唱歌，每天一早就叫著「Ko-el……Ko-el」！近日有大埔居民指出，聽到附近有一隻雀半夜鳴唱，令到其他雀也一同起哄，令他崩潰直言:「你唔好再叫啦」！

雀鳥凌晨不停叫 令居民崩潰

網民昨日凌晨在Facebook群組「Tai Po 大埔」發帖，表示飽受雀鳥的叫聲困擾：

富亨個隻雀你同我聽住！依家係凌晨兩點四十八分！你唔好再叫啦！你叫到其他雀一齊同你起哄啦！

他在凌晨3點再次更新，表示：「完啦好冇！有咩聽日再講啦」。帖文引來超過2千人讚好，不少人身同感受，大量富亨居民指雀烏今年的確提早鳴唱。有人認為：「升key雀好鬼煩，日又叫夜又叫，有時仲叫倒走哂音，仍然繼續叫，真係咁急揾另一半咩？」。有網民就指住宅附近的雀凌晨4點半才開始叫，「呢隻雀係阿伯之中既阿伯，早過哂所有雀起身」。

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為求偶重複鳴唱

香港觀鳥會最近亦在Facebook發帖，介紹大家平日所叫的「升key雀」或「叫春雀」原名「噪鵑」，屬杜鵑科雀鳥。觀鳥會解釋，噪鵑是在維護自己的戀愛及繁殖權利，鳴唱是為了尋找配偶，「上演春天限定的戀愛劇」，繁殖期過後叫聲便會漸漸減小及停止，希望大家多多包容。

根據觀鳥會資料，杜鵑科的雄鳥一到繁殖期就會找尋高大而濃密的樹頂，聲嘶力竭地發出單調而重複的叫聲來求偶。在求偶期間牠們喜歡在破曉前開始鳴叫，一般只會維持1至3個月時間，當求偶期過後，嗚聲便會減少甚至停止。

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揭開夜鳴求偶雀真面目

本港有紀錄雀鳥多達526種，究竟擾人清夢的是何方雀鳥呢？TOPick曾找到觀鳥會揭開夜鳴求偶雀的真面目。

噪鵑

最著名的杜鵑科雀鳥首推「噪鵑」，故名思義「噪鵑」真的很「噪」，牠們的叫聲為兩個音節「ko-el」，音調由低至高，日夜不停而且響亮，有叫破喉嚨方肯罷休的氣勢。

大鷹鵑

▲ 大鷹鵑的叫聲是三個音節「brain-fe-ver」。(香港觀鳥會鍾永乾攝)

大鷹鵑樣子像小型猛禽，雄鳥體長約40厘米，具有趾型足，羽色極似蒼鷹。每年春夏季由東南亞向北遷徙到華南地區繁殖，牠們的叫聲是三個音節「brain- fe-ver」，每年約在3月開始鳴叫，即使在晚上也可以聽到，至7、8月便會停止。

四聲杜鵑

▲ 四聲杜鵑喜在晚上不斷重複鳴叫。(香港觀鳥會吳璉宥攝)

至於與「鷹鵑」同屬夏候鳥的「四聲杜鵑」，在春天才回港繁殖，而名字的由來是牠們每次鳴叫，總是四個音節。牠們通常棲於森林及樹木的上層，常只聞其聲不見其鳥，並喜在晚上不斷重複鳴叫，響亮清晰的四個音節像在說「one more bottle」，亦有人認為牠們在說「家婆打我」。

領角鴞

▲ 領角鴞的叫聲有點像停不了地打嗝。(香港觀鳥會Owen攝)

貓頭鷹亦是「無心睡眠」的雀鳥，牠們晝伏夜出，在春夏求偶和繁殖的季節，亦會發出獨特有趣的叫聲。其中不時在新界地區出沒的雄性「領角鴞」，牠們的鳴叫聲是輕柔的「鳴—噢—（woop）」聲，大約相隔10至15秒又重複一次，「鳴—噢—鳴—噢—」的叫聲，有點像停不了地打嗝。

斑頭鵂鶹

▲ 斑頭鵂鶹叫聲較為古怪，像裝滿水的樽倒轉時發出的急促咯咯聲。(香港觀鳥會鍾永乾攝)

同為本土貓頭鷹的「斑頭鵂鶹」，廣泛分布於香港的樹林，牠們在春季繁殖期間或會在日間活動，但叫聲較為古怪，像裝滿水的樽倒轉時發出的急促咯咯聲，隔一段時間便重複一次，主要在接近清晨和黃昏時聽到牠們的叫聲。

觀鳥會網站收錄了多種本地鳥鳴的聲音，市民可到有關網址聆聽。

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責任編輯：王俊賢