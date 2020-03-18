外傭須與僱主同住覆核敗訴　外傭上訴聆訊押後判決

▲ 雙方陳詞完畢，上訴庭押後判決。（資料圖片）

菲傭質疑政府規定外傭需與僱主同住的限制涉違反人權而提出司法覆核，菲傭早前被判敗訴後提出上訴，案件今（18日）續審。政府一方今回應指，政府於傭工權益上的看法與相關國際公約一致，不代表政府決定將有關公約納入本地法律，加上即使「同住規定」或增加外僱受剝削風險，外傭仍有權拒絕僱主要求。雙方陳詞完畢，上訴庭押後判決。

代表入境處一方的資深大律師余若海今陳詞時指，香港政府於國際層面上，就勞工權益的看法與相關的國際公約一致，並於《基本法》39條中列明，《公民權利和政治權利國際公約》、《經濟、社會與文化權利的國際公約》和國際勞工公約適用於香港的有關規定繼續有效，但這並不代表香港的立法機關有意將上述公約的要求納入本地法律之內。

至於「同住規定」是否增加了外傭被要求於休息日工作的風險，余則回應指，個別僱主或會作出侵犯外傭休息權利的行為，但余質疑「同住規定」與外傭被要求工作之間是否有足夠因果關係，以致政府需從政策層面介入。

余又指， 法庭不應基於有僱主剝削外僱，就假設所有僱主都會作出同樣行為，雖然「同住規定」在外傭的工作性質上，會使外傭更容易在休息日被要求工作，但這並不代表外傭沒有權利拒絕僱主要求。

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記者：楊詠渝