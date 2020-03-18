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【新冠肺炎】今日新增8人初步確診全部曾外遊　3人為英國留學生

社會 18:44 2020/03/18

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

今日新增8人初步確診全部曾外遊，3人為英國留學生。

本港新冠肺炎疫情持續，今日單日新增14宗確診個案，與及8宗對新冠病毒呈初步陽性個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，初步陽性個案涉4男4女，全部均曾外遊，包括至少3名英國留學生。

第183宗涉及一名21歲女子，屬《南華早報》職員，曾於2月27日至3月8日到訪倫敦。

第184宗則屬一名64歲女子，曾於2月11日至29日訪埃及，及後亦於3月5日至13日到訪印度。

第185宗為一名23歲英國留學男生，居於當地，於3月16日返港後不適。

第186宗屬46歲女子，同樣於2月21日訪杜拜、3月4日訪西班牙，至3月10日經多哈返港；報稱早於杜拜時已不適，待至返港後才求醫。

第187宗為一名20歲英國留學男生，3月17日返港時報稱不適送院。

而第188宗及189宗涉及一對父子，當中16歲男子就讀英國第11班，與其父親先後3月11日及15日於當地醫院就醫，至昨日(17日)返港後送院。

而第190宗個案則為一名12歲童，於3月3至16日訪英國，返港後經私家醫生化驗，對新冠病毒呈陽性，故同樣獲安排送院。

醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲補充，今日再多3名患者出院，包括第7宗、59宗及72宗，累計至今已有95人出院；現時仍留醫的69名患者中，第119宗個案仍然危殆。

醫管局隔離病床已用954張，使用率達42.6%，隔離病房亦已用507間，使用率達67.5%。庾慧玲稱，近日呈報疑似個案急增，現時隔離病房使用率已近飽和，擔心將使用率將持續上升，醫管局將持續檢視情況，料下個月可將普通科病房改作隔離房，提供400張病床。

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責任編輯：陳正怡

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