【新冠肺炎】美國駐港領使館3月19日起暫停常規移民及非移民簽證服務 社會 18:50 2020/03/18 分享： 熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向 ▲ 美國駐香港及澳門總領事館3月19日起暫停常規移民及非移民簽證服務。（經濟日報資料圖片） 美國駐香港及澳門總領事館今日（18日）公布，明日（19日）起會暫停所有常規的移民及非移民簽證服務，領事館會盡快恢復常規的簽證服務，更改預約無須缴費，簽證費用有效一年。 領事館指，如需緊急出行的人士，例如醫療，喪葬等原因，可透過https://hk.usconsulate.gov/visas/visa-inquiry-form/要求緊急非移民簽證約見。 記者：陳曉瑩 相關文章 印度暫停外國人入境簽證今起生效 曾到港人士抵埗需隔離14天 13:23 2020/03/13 印度暫停外國人入境簽證今起生效 曾到港人士抵埗需隔離14天 【新冠肺炎】泰駐港總領事館再發公告 港澳特區護照免簽證繼續有效 18:01 2020/03/11 【新冠肺炎】泰駐港總領事館再發公告 港澳特區護照免簽證繼續有效 【日本簽證】日本駐港總領館：經香港往日本須自我隔離14天 也可選擇14天內離日 20:41 2020/03/11 【日本簽證】日本駐港總領館：經香港往日本須自我隔離14天 也可選擇14天內離日 簽證 美國 肺炎 武漢肺炎 新冠肺炎