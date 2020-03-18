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【新冠肺炎】美國駐港領使館3月19日起暫停常規移民及非移民簽證服務

社會 18:50 2020/03/18

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

美國駐香港及澳門總領事館3月19日起暫停常規移民及非移民簽證服務。（經濟日報資料圖片）

美國駐香港及澳門總領事館今日（18日）公布，明日（19日）起會暫停所有常規的移民及非移民簽證服務，領事館會盡快恢復常規的簽證服務，更改預約無須缴費，簽證費用有效一年。

領事館指，如需緊急出行的人士，例如醫療，喪葬等原因，可透過https://hk.usconsulate.gov/visas/visa-inquiry-form/要求緊急非移民簽證約見。

記者：陳曉瑩

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