【新冠肺炎】日媒指東京奧運若因疫情取消　售出門票不設退款

▲ 日媒報道指，東京奧運若因疫情取消，售出門票不設退款。（東京奧運官方Facebook）

新冠肺炎疫情擴散全球，全城關注東京奧運能否順利如期舉行，雖然國際奧林匹克委員會（IOC）今日（18日）表明沒有計劃延遲東京奧運，但有東京奧運組織委員會（東京奧組委）成員向日本傳媒透露，若東京奧運因疫情緣故延賽或取消，已售出的門票將無法退款。

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據《朝日新聞》報道，根據東京奧組委訂立的購票規則，若出現不可阻止的原因，包括自然災害、戰爭、暴動、恐襲、火災、水災、罷工等造成的無法控制損害，以及公共衞生和國防相關的緊急事故，最終使比賽不能進行，奧組委不必承擔退票責任和義務。

而據東京奧組委指，如果奧運是因新冠肺炎而取消的話，則屬「公共衞生緊急事件」，購票人士將不獲任何賠償。

國際奧林匹克委員會（IOC）昨日召開臨時理事會後，重申東京奧運將如期舉辦，詳情即睇：https://bit.ly/38UHhNO

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責任編輯：陳子謙