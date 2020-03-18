【清明祭品】拜祭先人買衣包拆開塞滿一堆「廢紙」　檔主：紙張是元寶

▲ 孝順孫子買衣包拜祭先人疑被騙，發現衣包內藏一堆「廢紙」。

時近清明，又是孝子賢孫向祖先表達孝心的日子。即使因時代的變化，市面上出現不少新潮的祭祀方式，但傳統的習俗依然保留。有網民在社交媒體發帖，指購買的衣包貨不對辦，以紙皮填滿衣包讓他感到受騙。不少網民批評，「呃神騙鬼！發死人財！」

一位網民在Facebook群組「Tai Po大埔」發帖，指臨近清明，他今天（18日）到屯門青松仙苑拜祭婆婆，網民沒有事先準備，就在仙苑內購買一包衣包（正名是附薦袋）及一件先人衣，當他拆開衣包想將先人衣放進去時發現，衣包竟然以「廢紙」填滿衣包扮衣紙。從相片可見，衣包內只有少許金銀衣紙摺成的元寶，及一堆啡色的「廢紙」。

▲ 孝順孫子拆開衣包後發現，衣包被一堆 「廢紙」塞滿。（Facebook TaiPo大埔）

網民：不尊重先人

不少網民表示憤怒，「呃神騙鬼，不尊重先人」、「死人錢都呃」。也有網民建議，下次一定要檢查清楚，或到其他店鋪先買好再帶去拜祭先人。

檔主澄清：不是廢紙，是元寶

有朋友代替檔主在Facebook群組「Tai Po大埔」發帖澄清，在衣包內啡色的紙張是元寶，是冥鏹的一種，而衣包本來應有金銀、元寶、溪錢、往生錢、銀紙、衣服及一對鞋，「絕對不會有廢紙垃圾」。他指，在店內售賣的衣包有2款，一款價值港幣60元，另一款售110元，兩款都包含香燭，而相片上的衣包是價值港幣60元。

檔主更稱，該店都有員工即場入衣包，客人可以即時了解每個衣包的內容及製作過程，並向有關客人聯絡及了解情況，惟客人未有回復。

TOPick向網民及檔主了解更多詳情，惟暫未有回覆。

TOPick向行內的紙紮師傅查詢，扎作師傅表示一個正常的附薦袋入面應該有一抽元寶、一個衣包（分男或女）、銀紙、七言咒、往生咒及摺好的金銀，而圖中的啡色紙的確是元寶的一種，然而份量卻出問題，「一般不會用那麼多元寶，估計出售店舖不想花很多時間摺金銀。」

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責任編輯：梁節儀