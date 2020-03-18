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爆炸案29歲程式員出院應訊　保釋被拒還押6月再訊

社會 18:59 2020/03/18

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囚車離開法院時，大批人士在場聲援。（林欣樂攝）

本月初警方於旺角兩個單位發現爆炸裝置、爆炸品及化學品等，4男2女各被控串謀導致相當可能會危害生命或財產的爆炸罪，其中5人還押候訊，29歲程式設計師留院一周缺席聆訊，今（18日）出院後押送到九龍城裁判法院出席提堂，案件押後作進一步調查，被告申請保釋被拒，還押至6月26日再訊。

案中第4被告張家俊(29歲)，報稱為程式設計師，留院一周後今被押解至九龍城裁判法院應訊，被告拐著左腳步入犯人欄，手持拐杖協助走路。另外5名涉案被告已先後被拒絕保釋，還押候訊。

控方申請押後案件，等候警方作進一步調查，被告暫毋須答辯，控方反對讓張保釋。辯方向法庭呈上一封由被告僱主發出的信件，指被告負責自動販賣機廣告硬件及軟件的設計及裝嵌等工作。辯方又指，被告錄口供前曾被2名警員毆打，事後左腳骨折送院治理，至今仍不良於行，辯方將會爭議警誡供詞的自願性。

裁判官拒絕被告保釋申請，案件押後至6月26日，於東區裁判法院再訊。

涉案6名被告同被控1項串謀導致相當可能會危害生命或財產的爆炸罪，控罪指他們於2020年1月至3月期間，在香港與其他身份不詳的人串謀，非法及惡意地藉爆炸品引致爆炸，而該爆炸的性質相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害。其中3名被告另被控管有物品意圖摧毀或損壞財產。

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記者：林欣樂

罪案 爆炸品

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